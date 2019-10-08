Bu hafta ‘Amatör Spor Haftası’

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak 81 ilde eş zamanlı olarak kutlanan Amatör Spor Haftası dün Çorum’da da kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu öncülüğünde Çorum’da gerçekleşen kutlamalara Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Çorum Şube Başkanı Sefer Kurtaran, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, antrenörler ve sporcular katıldı.

Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı yanından kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikler Atatürk Spor Salonu’nda yapılan gösteriler ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan kutlamalar Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve ASKF Çorum Şube Başkanı Sefer Kurtaran’ın günün anlam ve önemini içeren konuşmaları ile devam etti.

Hentbol, basketbol, voleybol, futbol ve karate branşlarında yapılan gösterilerin ardından Amatör Spor Haftası kutlamaları sona erdi. Etkinlikler önümüzdeki günlerde farklı branşlarda yapılacak müsabakalar ile kutlanmaya devam edecek.

KADINA ŞİDDETE HAYIR!

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen Amatör Spor Haftası kutlamalarına karatecilerin gösterileri damga vurdu.

Kutlamaların son bölümünde sahneye çıkan Kerem Tuğra Yağlı, Kayra Yağlı, Kutay Tekin, Umut Kaan Kaymak, Asaf Bekir İncer ve Cemre İncer’den oluşan karate ekibi anlamlı bir gösteriye imza attı. Cemre İncer’in erkek sporcuların kendisi darp etmek isterken verdiği mücadeleyi konu alan gösteri sonunda Cemre İncer’in “Kadına Şiddete Hayır” yazılı mesajı büyük alkış aldı.

BAŞARILI SPORCULAR UNUTULMADI

Kutlamalarda 2018-2019 sezonunda Uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi başarı ile temsil eden Çorumlu sporcular ödüllendirildi.

Bu kapsamda geçtiğimiz sezon İsveç’te yapılan Özel Sporcular Masa Tenisi PTT Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi olan Sümeyra Türk’e, Sırbistan’da yapılan Bocce Balkan Şampiyonası’nda birinci olan Hasan Dündar’a, Bulgaristan’da düzenlenen Gençler Grokoremen Güreş Balkan Şampiyonası’nda birinci olan Himmet Sandıklı’ya, Rize’de düzenlenen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararas Karate Şampiyonası’nda birinci olan Kerem Tuğra Yağlı’ya, üçüncüler Kutay Tekin ve Kayra Yağlı’ya, Makedonya’da düzenlenen Masa Tenisi Balkan Şampiyonası’nda ikincilik elde eden Ayça Şenyuva’ya, Arnavutluk’ta düzenlenen Judo Balkan Şampiyonası’nda üçüncü olan Sümeyra Aykaç’a, Ankara’da düzenlenen 19 Yaş Altı Badminton Balkan Şampiyonası’nda çift erkekler kategorisinde üçüncü olan Hilmican Şimşek’e, Bulgaristan’da düzenlenen U13 Badminton Balkan Şampiyonası’nda erkeklerde üçüncü olan Mehmet Can Töremiş’e ve kızlarda üçüncü olan Sümeyye Erkuş’a, Ankara’da düzenlenen Turkey U17 Open Badminton Şampiyonası’nda birinci olan Ceren Özdemir’e, İstanbul’da düzenlenen Paletli Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kıran Kaan Demir’e ve Antalya’da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda 91 kiloda üçüncü olan M.Eren Güler’e eşofman ve çanta hediye edildi.

“ÖNCE AHLAK, SONRA BAŞARI”

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen kutlamalar öncesi bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, sporculardan önce ahlaklı olmalarını daha sonra branşlarında başarılı olmalarını istedi.

Ülke genelinde eş zamanlı kutlanan Amatör Spor Haftası’nın hayırlı olması dileklerinde bulunan Haşim Eğer, Çorum’da kutlamaları icra etmek için salona teşrif eden sporcu ve ailelere teşekkürlerini iletti. Sporcuların yetişmesinde antrenörlerin yerinin çok önemli olduğunun da altını çizen Eğer, “ Sporcu kardeşlerimizin illerinde başarılı olduktan sonra ülke genelinde ve uluslararası arenada temsil etmelerinde ve ilimize çok değerli milli sporcular kazandırma noktasında büyük emek veren antrenör arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. İlimizde ve ülkemizde amatör spora hizmet etmiş nice sporcularımızı kaybettik. Bu sporcularımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hala devam etmekte olan tüm sporcu arkadaşlarıma ise sağlık ve sıhhat temenni ediyorum. Her fırsatta dile getirdiğim bir konu var. Antrenör arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Kendilerine emanet edilen bu yavrularımıza spordan önce milli ve manevi duygularımızı aşılamanızı istiyorum. Çünkü elde edilen başarılar o duygular olmadığı sürece saman alevi gibi sönecektir. Bu nedenle sporcularımızdan önce ahlak sonra da başarı istiyoruz” ifadelerini kullandı.