Bronz madalyayı kıl payı kaçıran Barış Ünsal beşinci

Serbest stil 60 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Barış Ünsal, ilk turda ilk turda Ukraynalı Valentin Hryhoryshyn'i 10-0 sayı tuşuyla yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Polonyalı Dominik Jakup Jagusz'u (8-7) yenen Ünsal, yarı final bileti aldı. Yarı final müsabakasında Özbekistanlı güreşçi Kamranbek Kadamov'a yenilen Barış Ünsal, bronz madalya için karşılaştığı Macar Gabor Gombos'a yenilince Dünya beşincisi oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

