Bronz madalyayı kıl payı kaçıran Barış Ünsal beşinci
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonasında milli mayoyu giyen Çorumlu güreşçilerden Barış Ünsal, madalyayı kıl payı kaçardı.
Spor 23.07.2021, 17:17
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Serbest stil 60 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Barış Ünsal, ilk turda ilk turda Ukraynalı Valentin Hryhoryshyn'i 10-0 sayı tuşuyla yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Polonyalı Dominik Jakup Jagusz'u (8-7) yenen Ünsal, yarı final bileti aldı. Yarı final müsabakasında Özbekistanlı güreşçi Kamranbek Kadamov'a yenilen Barış Ünsal, bronz madalya için karşılaştığı Macar Gabor Gombos'a yenilince Dünya beşincisi oldu.
(Hüseyin AŞKIN)
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