Bravo Osman!

Yeni tip Koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmesi üzerine geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin mağduriyetlerini gidermek adına Türkiye’de forma giyen futbolcular gıda yardımı ve para yardımı kampanyası başlattı. Çaykur Rizespor’da forma giyen Orhan Ovacıklı’nın başlattığı bu kampanyaya son 10 günde bir çok futbolcu kendine ait sosyal medya hesaplarından ve ulusal, yerel medya aracılığı ile destek verdiklerini duyurmuştu. Bu gelişme üzerine Çorum Futbol Kulübü’nde yaşanan sessizliği ilk Osman Bodur bozdu. 28 yaşındaki savunma oyuncusu dün yaptığı açıklama ile Çorum’da yardıma muhtaç 5 aileye gıda yardımı yapacağını duyurdu. Bu konuda farklı projelerinin de olduğunu söyleyen Osman Bodur, “Ülkemizde yaşanan bu zor süreci birlik ve beraberlik duygusu içerisinde atlatacağımıza inancımız tam. Biz futbolcular olarak ekmeğini yediğimiz memleketin insanlarına yardım etmek boynumuzun borcudur” dedi.

Çorum Futbol Kulübü’nün formasını terleten Osman Bodur’un destek verdiği bu kampanyaya önümüzdeki günlerde diğer Çorum FK’lı futbolcularında katılması bekleniyor.

(Rıfat KARA)