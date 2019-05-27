Bravo gobeller! Gerçek oldu hayaller: 5-3

STAT: Adana 5 Ocak Fatih Terim.

HAKEMLER: Volkan Bayarslan ***, Kemal Mavi ***, Hüseyin Aylak ***

4.HAKEM: Mustafa Murat Oğuz.

YENİ ÇORUMSPOR: Onur Tekin *****, Mert Ilıman **** (Dk. 91 Barış Çiçek ***), Osman Bodur *** (Dk. 56 Kemal ****), Muhammet Fettahoğlu *****, Yakup Alkan ****, Eşref Korkmazoğlu ****, Batuhan Demirel **** (Dk. 80 Kaan Güdü ***), Mikail Albayrak ***** (Dk. 106 Ferdi Konak ***), Mümin Talip Pazarlı *****, Ertuğrul Sancaktutan ****, Volkan ****

YEDEKLER: Reşat Şen, Kerem Pala, Kıvanç Kaya.

TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya.

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun **, Taner **, Erdal **, Kaan ***, Sinan ***, Ahmet ***, Alican ***, Sertaç ** (Dk. 103 Samet *), Burçin ***, Erdi ***, (Dk. 94 Arda *), Atakan ***

YEDEKLER: Armağan, Çağlar, Rauf, Abdurrahman, Cenk.

TEKNİK SORUMLU: Mehmet Şansal.

NORMAL SÜRE : 1-1

GOLLER: Dk. 8 Erdi (Serik Belediye), Dk. 15 Mikail (Yeni Çorumspor).

PENALTILAR: 4-2 (Yeni Çorumspor.

ATANLAR: Barış, Volkan, Ertuğrul, Yakup (Yeni Çorumspor), Alican ve Atakan (Serik Belediye)

KAÇIRANLAR: Kaan (Yeni Çorumspor), Samet ve Arda (Serik Belediye)

Ve Yeni Çorumspor 2.Lig’de… 3.Lig’deki yedinci sezonunda ikinci kez Play-Off finali oynayan Yeni Çorumspor bu kez kazanıp 2.Lig bileti aldı.

Yarı finalde Kocaelispor’u saf dışı bırakan Yeni Çorumspor’la Bursa temsilcisi Karacabey Belediye’yi eleyen Yeni Çorumspor, Adana’da 2.Lig’e çıkma maçında karşılaştı.

Süper Lig hakemi Volkan Bayarslan’ın yönettiği maçta Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, Kocaelispor’la oynanan play-off yarı finali rövanş maçındaki onbiri sahaya sürdü.

Tribünlerdeki 2 bin civarında Çorumlu sporseverin desteğini arkasına alarak mücadele eden Yeni Çorumspor, henüz 8.dakikada savunmada kademe anlayışının kaybolduğu pozisyonda Erdi’nin golüyle 1-0 geriye düştü.

Karşılaşmanın 15.dakikası oynanırken, Yeni Çorumspor’un beraberlik golü geldi. Serik Belediye hücuma çıkarken top kaptırdı, topla birlikte ceza yayına kadar sokulan Mikail yaptığı şık vuruşla kaleciye rağmen ağları havalandırıp skora denge getirdi.

Kalan sürede iki takım da önemli fırsatlar yakaladı ancak skoru değiştiremeyince önce normal süre, ardından da 15’er dakikalık iki uzatma devresi 1-1 berabere bitti.

İlk uzatma devresinin sonuna eklenen 1 dakikalık oynanmamış sürede Eşref’in çift sarıdan kırmızı kart görmesi üzerine Yeni Çorumspor ikinci uzatma devresinde 10 kişi oynadı.

2.Lig’e yükselecek takımı belirleyen penaltı atışlarında Yeni Çorumspor adına Barış, Volkan, Ertuğrul ve Yakup topu ağlara yollarken, Kaan’un vuruşunu kaleci Orkun kurtardı. Serik Belediyespor adına ise Alican ve Atakan golü atarken, Samet ve Arda’nın vuruşlarına kaleci Onur geçit vermedi.

Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Yeni Çorumspor karşılaşmayı 5-3 kazanarak 2.Lig’e yükseldi.

Maçtan sonra düzenlenen kupa töreninde Yeni Çorumspor’un kupasını TFF Adana Bölge Sorumlusu Akif Oflaz verdi.

Yeni Çorumspor’un 2.Lig’e yükselip kupayı kazanması, statta ve Çorum’da bayram havası estirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 4: Sağdan gelişen Serik Belediyespor atağında, topla ceza sahasında buluşan Ahmet, Eşref’i geçti, tam gol vuruşunu yapacakken Mümin Talip araya girip topu kornere gönderdi.

DAKİKA 8 (GOL): Serik Belediyespor’un golü geldi. Yine sağdan gelişen atakta, Ahmet’in ortasında Alican penaltı noktasının gerisinde göğsüyle kontrol ettiği topu solundaki Erdi’ye açtı, Erdi kale alanının sol çaprazında yerden gelişine bir vuruşla uzak köşeden ağları havalandırdı: 0-1.

DAKİKA 15 (GOL): Yeni Çorumspor beraberliği sağladı. Mikail şık çalımlarla ceza yayına kadar sokuldu, sol ayağıyla yaptığı gol vuruşunda kaleci Orkun’un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-1.

DAKİKA 33: Sağdan gelişen Serik Belediye atağında, Ahmet ortaladı, penaltı noktası üzerinden Alican net bir kafa vuruşu yaptı, top kaleci Onur’da kaldı.

DAKİKA 73: Yeni Çorumspor gole çok yaklaştı. Savunmadan Kemal’in uzun pasına hareketlenen Mert soldan ceza sahasına girdi, çaprazdan çok sert vurdu, üstten aut.

DAKİKA 104: Bu kez Serik Belediye gole çok yaklaştı. Ceza sahasındaki karambolda, Burçin kale alanının sağ köşesinden orta şut karışımı sert bir vuruş yaptı, kaleye paralel giden topa arka direkte bomboş durumda Alican kafayı vuramadı.

DAKİKA 117: Barış’ın pasına hareketlenen Yakup, ikili mücadele halinde ceza yayının sağındaki boşluğa kadar sokuldu, sert şutunda top auta gitti.