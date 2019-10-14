Bravo gobeller: 3-1

STAT: Etimesgut Belediyesi Atatürk.

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu ***, Barkın Güdü ***, Ferdi Karadoruk ***

4.HAKEM: Ömer Şivka.

HACETTEPESPOR: Burak *, Metehan * (Dk.59 Ali Eren Karadağ *), Ömer Alper **, Ömürcan *, Muhammet Selim *, Volkan * (Dk.58 Mustafa Hüseyin *), Çayan *, Serdarcan *, Hüseyin Eren * (Dk. 70 İhsan *), Yağız Suat *, Mehmet Can *

YEDEKLER: Numan, Furkan, Ali Eren Daşdemir, Recep Eren.

TEKNİK SORUMLU: Gökhan Gedikali.

YENİ ÇORUMSPOR: Onur **, Ertuğrul ***, Mert Ilıman ***, Murat ***, Osman ***, Eren ***, Muhammed Rıdvan *** (Dk. 82 Batuhan *), Kerem Çağatay ***, Mikail **(Dk. 66 Kerem Pala ***), Kıvanç ***, Murathan ** (Dk. 72 Ferdi *)

YEDEKLER: Reşat, Muhammed Çoban, Hakan, Emrah.

TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya.

GOLLER: Dk. 18 Kıvanç, Dk. 67 (penaltıdan) Ertuğrul, Dk. 90 Kerem Pala (Yeni Çorumspor), Dk. 83 Ömer Alper (Hacettepe)

SARI KARTLAR: Ömer Alper (Hacettepe)

Yeni Çorumspor tutulmuyor… Kırmızı-Siyahlılar Zonguldak Kömürspor ve Başkent Akademi’den sonra Hacettepe’yi de yenerek üçte üç yaparken, deplasmanda ise dörtte dört yapıp zirveye bir pençe daha attı.

Dün, Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda oynanan maçta Yeni Çorumspor taraftarlarına ayrılan tribünün tamamı dolarken, 500-600 taraftar da dışarıda kaldı.

Topladığı 5 puanın 4’ünü son iki maçında alan Hacettepe karşısında sahaya galibiyet parolasıyla çıkan Yeni Çorumspor, 18.dakikada Kıvanç’ın harika aşırtma golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Yeni Çorumspor’un 48’de Mikail ile bir topu direkten döndü. Özellikle ani ataklarda etkili olan Yeni Çorumspor 67’de Kerem Pala’nın düşürülmesi sonucu kazandığı penaltıyı kaptan Ertuğrul’la gole çevirip farkı ikiye çıkarttı. 83.dakikada köşe vuruşu organizasyonunda Ömer’in golüyle fark bire inerken, 90.dakikada soldan gelişen atakta Mert Ilıman’ın pasında Kerem topu ağlara yollayıp maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Son 3 maçını kazanan ve deplasmanda dörtte dört yapan Yeni Çorumspor puanını 18’e yükseltirken, Hacettepespor 5 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 5: Soldan gelişen Yeni Çorumspor atağında, Murathan çizgiye inip ortaladı, Kıvanç’tan önce savunma araya girdi, korner.

DAKİKA 11: Sağdan gelişen Yeni Çorumspor atağında, Muhammed Rıdvan çizgiye indi, penaltı noktasına çıkarttığı topta Kıvanç’tan önce savunma araya girdi.

DAKİKA 18 (GOL): Yeni Çorumspor golü buldu. Yeni Çorumspor’un kazandığı köşe vuruşunda, Hacettepespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top orta alanda Mert Ilıman’a geldi. Mert’in bekletmeden ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Kıvanç, ceza sahasının sağ köşesine yakın bir yerden kalesini terk eden kaleci Burak’ın üzerinden yarım voleyle aşırtma bir vuruş yaptı: 1-0.

DAKİKA 37: Yeni Çorumspor ikinci gole çok yaklaştı. Serbest vuruştan ceza sahasına gönderilen topu savunma uzaklaştırmak isterken Kerem Çağatay’ın önünde kaldı. Kele alanının sol çaprazından karşı karşıya pozisyonda Kerem’in uzak köşeye yaptığı gol vuruşunda kaleci Burak gole izin vermedi.

DAKİKA 39: Soldan gelişen Yeni Çorumspor atağında, Murathan’ın ortasında Kıvanç yakın mesafeden vurdu, yandan aut.

DAKİKA 42: Yeni Çorumspor atağında, Muhammed Rıdvan’ın pasına hareketlenen Kıvanç yayın sağından içeri girdi, karşı karşıya pozisyonda gol vuruşunu yapacakken Muhammed Selim’in darbesiyle yerde kaldı, Çorumsporluların penaltı beklediği pozisyonda hakem Kıvanç’ın rakibini çektiği gerekçesiyle Hacettepe lehine faul verdi.

DAKİKA 47: Soldan çizgiye inen Murathan’ın ceza yayına çıkarttığı topu Muhammed Rıdvan gelişine kaleye vurdu, yandan aut.

DAKİKA 48: Yeni Çorumspor ikinci gole çok yaklaştı. Sağdan Mikail ceza sahasına girdi, çapraz pozisyonda uzak köşeye vurdu, direkten dönen topu Kıvanç kale alanı içerisinde üstten auta gönderdi.

DAKİKA 53: Mikail’in pasında Kıvanç sağdan içeri girdi, çaprazdan karşı karşıya pozisyonda vurmakta gecikince savunma araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.

DAKİKA 67 (GOL): Fark ikiye çıktı. Kerem Pala sağdan ceza sahasına girdi, çizgide topa basıp kale alanına doğru yöneldiği sırada savunma oyuncusu Ömer Alper’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan kaptan Ertuğrul kaleci Burak’la topu ayrı ayrı köşelere gönderdi: 2-0.

DAKİKA 83 (GOL): Hacettepe’nin golü geldi. Sağdan Ömürcan’ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Onur’un kontrol etmek istediği top boşta kaldı, savunma da uzaklaştıramayınca kale alanı içerisinde Ömer Alper tamamladı: 2-1.

DAKİKA 90 (GOL): Yeni Çorumspor farkı tekrar ikiye çıkarttı. Soldan çizgiye kadar inen Mert’in yerden kale alanına çıkarttığı topu Kerem Pala kayarak tamamladı: 3-1