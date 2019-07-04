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Boyar ve Şimşek’li milliler Balkan şampiyonu

Ankara’da devam eden U19 Badminton Balkan Şampiyonası’nda takım müsabakaları tamamlandı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü badmintoncusu Hilmi Can Şimşek’in sporcu, Barış Boyar’ın ise antrenör olarak yer aldığı Türk Milli takımı tam rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Boyar ve Şimşek’li milliler Balkan şampiyonu

Ankara’da devam eden U19 Badminton Balkan Şampiyonası’nda takım müsabakaları tamamlandı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü badmintoncusu Hilmi Can Şimşek’in sporcu, Barış Boyar’ın ise antrenör olarak yer aldığı Türk Milli takımı tam rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:22
Boyar ve Şimşek’li milliler Balkan şampiyonu

U19 Badminton Balkan Şampiyonası Ankara’da devam ediyor. Türk Milli Takımı, şampiyonluk ipini göğüsledi.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde önceki gün başlayan Balkan Şampiyonası’nda, Türkiye’nin yanı sıra, Bulgaristan, Sırbistan, Gürcistan ve Makedonya olmak üzere 5 ülkeden toplam 60 sporcu madalya mücadelesi verirken, Türk Milli Takımının antrenörlüğünü Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Barış Boyar yapıyor. Yine Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Hilmi Can Şimşek de milli takımda yer alıyor.

Türk Milli Takımı, şampiyonada Bulgaristan, Makedonya ve Gürcistan’ı 5-0’lık skorlarla geçerken, finalde Sırbistan’ı 3-0 mağlup edip şampiyonluk ipini göğüsledi.

Türkiye’nin ardından Sırbistan ikinci, Bulgaristan üçüncü, Gürcistan dördüncü, Makedonya ise beşinci oldu.

Şampiyonada takım müsabakalarının tamamlanmasından sonra ferdi müsabakalara geçildi.

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