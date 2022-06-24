Son Dakika

“Borçsuz ve emin adımlarla ilerleyeceğiz”

Yeni sezon için bütçe oluşturma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, transfer konusunda aceleci davranmayacaklarına vurgu yaptı. Kulübün geçmişe dönük borcunun kalmadığını dile getiren Yalçın, söz verdikleri altyapı tesisleri için de yer arayışlarına başladıklarını açıkladı.

Spor 24.06.2022, 19:29
51
“Borçsuz ve emin adımlarla ilerleyeceğiz”

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, son gelişmelerle ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bütçe çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Yalçın, en büyük projelerinden biri olan altyapı tesisi için yer arayışlarına başladıklarını açıkladı.
28 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Yönetim kurulu olarak, yeni sezon bütçesini oluşturmak adına sıkı bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Oğuzhan Yalçın, transferde sessiz kaldıkları ile ilgili eleştirilere maruz kaldıklarını ancak bu konuda aceleci davranmayacaklarını yineledi.
Öncelikle bütçe oluşturacaklarını ve bütçeye göre de hedef belirleyip bu doğrultuda bir kadro ile sezona gireceklerine vurgu yapan Başkan Oğuzhan Yalçın, “Transferde sessiz kaldığımızla ilgili eleştiriler var. Bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum ki, bütçeyi belirlemeden hedef açıklamayacağız. Dolayısıyla kadro yapılanmasını da bütçeye ve hedefe göre belirleyeceğiz. Şu anda zaten 28 futbolcumuzun sözleşmesi devam ediyor. Bu yüzden, transfer ve teknik direktör konusunda aceleci davranmayacağız.
GEÇMİŞE DÖNÜK BORCUMUZ YOK
Bütçe oluşturmak için önemli firmalarla sponsorluk görüşmeleri yapıyoruz. Teknik direktör ve yardımcıları, deplasman, personel, iaşe, malzeme, altyapı, SGK, sağlık vesaire 9 milyon lira futbolcu harici genel giderimiz olacak. Bunun için sağlam bir bütçe yapmamız lazım. Bu arada, geçmişe dönük hiçbir borcumuz kalmadı, hepsini ödedik. 
BÜYÜDÜĞÜMÜZÜ HİSSEDİYORUZ
Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi, milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın, ilimizin önemli bürokratlarından Sayın Ahmet Aksu’nun desteklerini her zaman hissediyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor. Çorum’un en büyük sivil toplum kuruluşunun etrafında kenetlenerek, bir olduğumuzu ve büyüdüğümüzü hissediyoruz.
BORÇSUZ VE EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ
Buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum. Biz, kesinlikle hayal satmayacağız. Mali disiplin altında, borçsuz bir şekilde, emin adımlarla hedefine ilerleyen bir kulüp olacağız. Bunun yanında, hem üreten hem de başarıya giden bir Çorum FK izleteceğiz” şeklinde konuştu.
EN AZ 4 SAHALI ALTYAPI TESİSİ
Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, göreve ilk geldiklerinde söz verdikleri altyapı tesisi ile ilgili de önemli gelişmeler olduğunu ifade ederken, “Bu projeyi önümüze aldık. Bugün itibariyle, tesis için yer arayışına başladık. Bununla ilgili Milli Savunma Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz, Sayın Muhsin Dere de desteklerini esirgemeyeceklerini ifade ettiler. Bu da, bizi son derece memnun etti. Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan, , Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın ve Sayın Ahmet Aksu da bu konuda desteklerini esirgemiyorlar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.
En az 4 saha sığacak bir altyapı tesisi için yer bakıyoruz ve bu önemli projeyi hayata geçirmek adına çalışmalara başlamış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.
(Hüseyin AŞKIN)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
14°
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@