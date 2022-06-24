“Borçsuz ve emin adımlarla ilerleyeceğiz”

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, son gelişmelerle ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bütçe çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Yalçın, en büyük projelerinden biri olan altyapı tesisi için yer arayışlarına başladıklarını açıkladı.

28 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Yönetim kurulu olarak, yeni sezon bütçesini oluşturmak adına sıkı bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Oğuzhan Yalçın, transferde sessiz kaldıkları ile ilgili eleştirilere maruz kaldıklarını ancak bu konuda aceleci davranmayacaklarını yineledi.

Öncelikle bütçe oluşturacaklarını ve bütçeye göre de hedef belirleyip bu doğrultuda bir kadro ile sezona gireceklerine vurgu yapan Başkan Oğuzhan Yalçın, “Transferde sessiz kaldığımızla ilgili eleştiriler var. Bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum ki, bütçeyi belirlemeden hedef açıklamayacağız. Dolayısıyla kadro yapılanmasını da bütçeye ve hedefe göre belirleyeceğiz. Şu anda zaten 28 futbolcumuzun sözleşmesi devam ediyor. Bu yüzden, transfer ve teknik direktör konusunda aceleci davranmayacağız.

GEÇMİŞE DÖNÜK BORCUMUZ YOK

Bütçe oluşturmak için önemli firmalarla sponsorluk görüşmeleri yapıyoruz. Teknik direktör ve yardımcıları, deplasman, personel, iaşe, malzeme, altyapı, SGK, sağlık vesaire 9 milyon lira futbolcu harici genel giderimiz olacak. Bunun için sağlam bir bütçe yapmamız lazım. Bu arada, geçmişe dönük hiçbir borcumuz kalmadı, hepsini ödedik.

BÜYÜDÜĞÜMÜZÜ HİSSEDİYORUZ

Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi, milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın, ilimizin önemli bürokratlarından Sayın Ahmet Aksu’nun desteklerini her zaman hissediyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor. Çorum’un en büyük sivil toplum kuruluşunun etrafında kenetlenerek, bir olduğumuzu ve büyüdüğümüzü hissediyoruz.

BORÇSUZ VE EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ

Buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum. Biz, kesinlikle hayal satmayacağız. Mali disiplin altında, borçsuz bir şekilde, emin adımlarla hedefine ilerleyen bir kulüp olacağız. Bunun yanında, hem üreten hem de başarıya giden bir Çorum FK izleteceğiz” şeklinde konuştu.

EN AZ 4 SAHALI ALTYAPI TESİSİ

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, göreve ilk geldiklerinde söz verdikleri altyapı tesisi ile ilgili de önemli gelişmeler olduğunu ifade ederken, “Bu projeyi önümüze aldık. Bugün itibariyle, tesis için yer arayışına başladık. Bununla ilgili Milli Savunma Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz, Sayın Muhsin Dere de desteklerini esirgemeyeceklerini ifade ettiler. Bu da, bizi son derece memnun etti. Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan, , Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın ve Sayın Ahmet Aksu da bu konuda desteklerini esirgemiyorlar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

En az 4 saha sığacak bir altyapı tesisi için yer bakıyoruz ve bu önemli projeyi hayata geçirmek adına çalışmalara başlamış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

