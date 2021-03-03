Bolu yolcuları belli oldu
Atletizme Geliştirme Projesi’nde mücadele edecek il takımını belirlemek için yapılan seçmelerde 17 atlet dereceye girebilmek için yarıştı.
Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme projesi il karması seçmeleri yapıldı. Fuar Alanı Koşu Pisti’nde gerçekleşen yarışlara 5 kategoride 17 sporcu katıldı. Kıyasıya geçen yarışlar sonunda dereceye giren atletler şu şekilde oluştu;
2008-2009 doğumlu kızlar (1500 metre): 1.Irmak Anar (ferdi), 2.Feyza Can Ardıç (Ferdi), 3.Sude Naz Durmuş (ferdi), 4.İrem Nur Çöl (ferdi). Erkekler: (2000 metre) 1.Kazım Berk Hoşgör (ferdi), 2.Yağız Çöp (ferdi), 3.Ali Emir Ceyhan (ferdi), 4.Yusuf Kayra Acar (Çorum Gençlikspor).
2006-2007 doğumlu kızlar (3000 metre): 1.Sudenaz Moçak (ferdi). Erkekler: 1.Ömer Barış Şahin (İl Özel İdarespor), 2.Mustafa Eren Boran (İl Özel İdarespor), 3.Yiğit Talha Çakıcı (İl Özel İdarespor), 4.Salih Eren Duran (İl Özel İdarespor)
2004-2005 doğumlu erkekler (4000 metre): 1.Salih Anaç (ferdi), 2.İsmail Can Köksal (ferdi)
Kategorisinde ilk 3’e giren atletler 19 Mart tarihinde Bolu’da yapılacak olan 1.Kademe yarışlarında Çorum’u temsil edecekler.
(Spor Servisi)