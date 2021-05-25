Bölgesel Amatör Lig’de gruplar yeniden belirlendi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL), 2020-2021 Sezonunun grupları yeniden belirlendi. Çorum temsilcisi Çimentospor’un da rakipleri belli oldu.

Daha önce belirlenen programa göre, geçtiğimiz hafta başlaması gereken Bölgesel Amatör Lig’in grupları ve fikstürleri daha önce belirlenirken, koronavirüs salgınının devam etmesi üzerine, takım sayısının azaltılması yoluna gidildi ve isteyen takımların hakları saklı tutulmak kaydıyla bu sezona katılmayabilecekleri açıklandı. Bunun için, kulüplerden lige katılıp katılmayacaklarına dair taahhütname istendi. Bölgesel Amatör Lig’e katılımla ilgili bildirim süresi önceki gün dolarken, aynı gün gruplar belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez imzasıyla yapılan açıklamaya göre, 56 ilden 156 takım lige katılma kararı alırken, 158 takım haklarının saklı tutulması kaydıyla lige katılmayacağını bildirdi. Lige katılacağını bildiren 108 takım, 4 ayrı bölgede, gruplara ayrıldı. Çorum temsilcilerinden Çimentospor lige katılma kararı alırken, Osmancık Belediyespor ise katılmayacağını bildirdi.

ÇİMENTO’NUN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Önceki planlamada, Osmancık Belediyespor, Amasyaspor ve Merzifonspor’la aynı grupta yer alan Çorum temsilcisi Çimentospor, grupların ikinci kez belirlenmesinden sonra bu kez 5.Bölge 5.Grupta yer aldı. Çorum temsilcisi, grupta Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü, Kayseri Talasgücü Belediye ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor’la mücadele edecek.

Gruplarda fikstür çekimi bugün yapılacak.

(Spor Servisi)

