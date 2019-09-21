Bol şanslar Osmancık

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4.Grup’ta mücadele eden Osmancık Belediyespor yeni sezonu Niksar Belediyespor maçı ile açıyor. Hafta içi yapılan antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor’da hedef Niksar Belediyespor’u yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak. Yarın Osmancık İlçe Sahası’nda Osmancık Belediyespor ile Niksar Belediyespor arasında oynanacak karşılaşma saat 15.00’de başlayacak. Sezonun ilk maçına Osmancıklı futbol severlerin de yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, 1074 Çankırıspor ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Boyabat 1868 ile Atakum Belediyespor, 1926 Bulancakspor ile Merzifonspor, Ladik Belediyespor ile Çarşambaspor, Altınordu Belediye ile Ünye 1957 ve Kastamonu Özel İdare ile Görelespor karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)