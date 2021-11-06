Bodrum’da zorlu Cumartesi

2.Lig Kırmızı Grupta “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 11.hafta maçında bugün Muğla deplasmanında Bodrumspor’a konuk olacak.

İkisi deplasmanda olmak üzere son 3 maçını da kazanarak puan cetvelinde 3.sıraya yerleşen ve zirve ile aradaki puan farkını 1’e düşüren Çorum FK, bugün kendisi gibi şampiyonluk hesapları yapan Bodrumspor karşısında da 3 puan arayacak.

Dün, Ankara’dan uçakla Bodrum’a giden Çorum FK’da sakatlıkları süren Seçkin, Salih Zafer ve Batuhan kadroda yer almadı.

Teknik direktörlüğünü İsmet Taşdemir’in yaptığı Bodrumspor’da da hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda. Muğla temsilcisi, galip gelerek zirve yarışındaki iddiasını güçlü şekilde devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Bahadır ve Süleyman forma giyemeyecek.

21 puanlı 3.sıradaki Çorum FK ile 19 puanlı 8.sıradaki Bodrumspor arasında bugün Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak maçı Denizli bölgesi hakemlerinden Feridun Daldaş yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak karşılaşmada, Feridun Daldaş’ın yardımcılıklarını ise yine Denizli bölgesinden Muratcan Ilgaz ile İzmir bölgesinden Tolga Atasoy yapacak. Yine İzmir bölgesinden Berkay Erdemir de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

