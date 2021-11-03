Bodrum mesaisi başladı

Cumartesi günü deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak olan Çorum FK’da hazırlıklar başladı.

10.haftayı Etimesgut galibiyeti ile kapatan Çorum FK’da Bodrumspor maçının hazırlıkları dün yapılan antrenman ile başladı. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları bulunan Salih Zafer Kurşunlu, Batuhan Er ve Seçkin Getbay katılmazken, diğer oyuncular hazır bulundu. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışması ile devam ederken son bölümde taktik içerikli antrenman yapıldı.

Çorum FK’da hazırlıklar bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.

(Rıfat KARA)

