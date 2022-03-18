Bodrum maçının provasını yaptılar

2.Lig Kırmızı Grup’ta, ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, Pazar günü, sahasında, Muğla temsilcisi Bodrumspor’la oynayacağı 30.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ergün Penbe nezaretinde, Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 14.00’te başlayan antrenmana, sakatlıkları süren Muhsin Yıldırım, Emre Öztürk ve Serkan Yavuz katılmadı.

Isınma ile başlayan antrenman, 5’ 2 pas çalışmasının ardından, tam sahada, çift kale maçla devam etti. Teknik direktör Ergün Penbe, Bodrumspor maçının provası niteliğindeki çift kalede, zorlu karşılaşmanın taktiğini denerken, futbolculara zaman zaman uyarılarda bulundu. Sakatlığı bulunan ve Bodrumspor maçında oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmayan kaleci Hasan Hüseyin de çift kalede yer aldı.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda, futbolcuların hırslı ve istekli olmaları dikkat çekti.

Çorum FK, bugün yapacağı antrenmanla Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Rıfat KARA)