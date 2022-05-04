Bocceciler çeyrek finalde

Bocce Bovling ve Dart Federasyonu İl Temsilcisi Hakan Çıtak’ın yapmış olduğu açıklamaya göre, Ömer Ceylan, Beytullah Çelikbaş, Fatih Celep, Kutay Yücel ve Ahmet Aziz Noyan’dan oluşan Çorum takımı, üçüncü oldu. Çorum ekibi, elde ettiği bu derece ile, 16-18 Mayıs tarihlerinde, Rize’de düzenlenecek olan ANALİG çeyrek final grubunda mücadele etme hakkı kazandı.

(Bülent USLU)

