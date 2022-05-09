Bocceciler 1.Lig’de

Bocce Bovling ve Dart Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce 2.Ligi 2. Etap Volo Müsabakaları, Mersin’de yapıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 1.Lig bileti aldı.

İl temsilcisi ve aynı zamanda antrenör Hakan Çıtak nezaretinde, Mehmet Yalçın, Melike Çelebi, Dilara Keçeci, Eren Çal, Muhammed Yasin Çinkaya’dan oluşan kadrosuyla mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 36 takımdan 200 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonunda, üçüncü oldu ve 1.Lig’e yükseldi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bocce takımını tebrik etti.

(Hüseyin AŞKIN)

