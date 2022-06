‘Bizlere inananları gururlandıracağız’

Normal sezonu şampiyon tamamlayarak Çorum'u U15 Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazanan Çorum FK U15 takımı çeyrek finalde Sarıyer'i 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı. Yarı finalde yarın yine bir İstanbul temsilcisi Erokspor ile karşılaşacak olan Kırmızı-Siyahlılar son antrenman ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Bu kritik maç öncesi açıklamalarda bulunan antrenör Barış Kılıç, Çorum'u en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtirken, kendilerine inananları da gururlandıracaklarını belirtti. Çorum FK U15 takımı ile yaklaşık 6 ay gibi kısa bir sürede çalışma imkanı bulduğunu dile getiren Kılıç, "Çalışma ortamı olarak var olan imkânları en verimli şekilde kullanıp lige hazırlandık. Hiçbir zaman yaşanan olumsuzluklardan motivasyonumuzun bozulmasına izin vermedik. Sadece çok çalışıp işimizi yaptık. Lige hazırlanırken belirlediğimiz şampiyonluk hedefi doğrultusunda her şartta her ortamda hedefimize odaklandık ve bunun için mücadele ettik. Nihayetinde sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf biz olduk.

Bu mücadelede kendilerine gerek saha içerisinde, gerekse saha dışında insan olarak beklentilerimi yerine getiren sporcularıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yarın oynayacağız Erokspor yarı final maçında da Çorum'u en iyi şekilde temsil ederek bizlere inananları gururlandırarak Çorum'a döneceğiz. Bana ve takımımıza bu süreçte desteklerini esirgemeyen kulüp başkanlarımıza, yöneticilerimize, altyapı sorumlulularına, altyapıda görev yapan antrenör arkadaşlarımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, spor basınına, velilerimize ve her zaman yanımda olan aileme çok teşekkür ederim. Çorum'un bu kıymetli çocuklarına güvenelim. Onlar herşeyin en iyisini hak ediyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. " Biz daha yeni başlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)