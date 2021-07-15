2021-2022 Sezonunda, Adıyamanspor, Afjet Afyonspor, Ankaraspor, Bayburt Özel İdarespor, Bodrumspor, Diyarbekirspor, Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu FK, Sakaryaspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Vanspor, Sivas Belediyespor, Somaspor ve Turgutluspor’la birlikte Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Çorum FK, bir yandan sahada yeni sezona hazırlanırken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Başkan Fatih Özcan, rakiplerin belli olması üzerine yaptığı değerlendirmede, gruptan ziyade iyi bir fikstüre sahip olmayı istediklerini belirtirken, “önemli olan bizim ne yapacağımız” dedi.

GRUBUN BİR ÖNEMİ YOK

Yeni sezon öncesi yola ‘rota kupa’ sloganıyla çıktıklarını ve bu yolda rakiplerin kim olduğunun bir önemi bulunmadığını kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Bizim için rakipler kimler olursa olsun, bir önemi yok. Biz hedefimizi belirledik ve bu doğrultuda iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyor, kurmaya da devam ediyoruz.

Uzun lig maratonunda rakiplerin değil, bizim ne yapacağımız önemli. Biz, geçen sene Afyonspor’u, Erzincanspor’u, Amed’i gittik deplasmanda yendik ama Urfa’ya, Gümüşhane’ye, Niğde’ye, Hacettepe’ye takıldık. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, grubu kolay ya da zor diye değerlendirmemek lazım. Burada önemli olan, bizim ne yapacağımız.

İYİ BİR FİKSTÜR İSTİYORUZ

Gruptan ziyade, iyi bir fikstür istiyoruz. İlk 3 haftayı kayıpsız geçer, iyi bir hava yakalayabilirsek, bu büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olur. Tabii, takım olabilmek, aile olabilmek, kenetlenmek önemli. Biz bunları başarabilirsek, bu gruptan çıkar, hedefimize ulaşırız” şeklinde konuştu.

Transfer çalışmalarına da değinen Başkan Özcan, bir sol kenar ve bir orta saha transferi yapacaklarını, bununla ilgili görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

(Hüseyin AŞKIN)

