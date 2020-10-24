Sezonun flaş takımı lider Manisa FK ile Çarşamba günü hem de deplasmanda 1-1 berabere kalarak rakibine zirve yarışında ilk kaybını yaşatarak dikkatleri üzerine çeken Ergene Velimeşespor Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Özgür Sağlam’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Manisa’da galibiyeti kaçırdıklarını kaydeden Sağlam, “Sezon başından beri maçlara iyi hazırlanmamıza rağmen istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Tabii, bu bizi asla yıldırmadı. Oyuncularımızın henüz birbirlerini iyi tanımamaları ve 4 futbolcumuzun takıma sonradan katılması nedeniyle istediğimiz sonuçları alamadık.

Lider Manisa FK karşısında alacağımız puan ya da puanların psikolojisi ve özgüven açısından çok önemliydi. Önde götürdüğümüz maçta yediğimiz gol bariz ofsayttı. Hakemin hatalı kararıyla sahadan 1-1 berabere ayrıldık. Hafta boyunca çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Futbolcularımı özverilerinden ve sistemimize bağlı kalmalarından dolayı tek tek kutluyorum.

Bundan sonraki süreçte daha iyi ve başarılı bir takım olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için lig yeni başlıyor” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)