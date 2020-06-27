Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve tescil edilmesi beklenen 2.ve 3.liglerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nun verdiği “devam” kararının kendileri açısından iyi olduğunu söyledi.

Kulüplerin, ligin kalan 6 haftasının oynanmaması yönünde görüş belirttiğini ancak Türkiye Futbol Federasyonu’nun buna rağmen ligi oynatma kararı almasının bazı takımlar için iyi, bazı takımlar için kötü olduğunu ifade eden Başkan Fatih Özcan, “Biz olaya kendi penceremizden bakacak olursak, iyi oldu. Çünkü, kadromuzda çok genç oyuncu var. Bu oyuncular kalan bu sürede daha çok forma şansı bulacak. Bu doğrultuda, yeni sezon kadrosunda yer alacak oyuncularımızın durumunu gözetlerken daha sağlıklı kararlar alabileceğiz.

KALAN MAÇLAR BÜYÜK FIRSAT

Yine, kadromuza katmak istediğimiz ve izlediğimiz oyuncuları tekrar tekrar görme fırsatımız olacak. Bu oyunculardan yeni sezon teknik direktörümüz Bahri Kaya’nın henüz izleme fırsatı bulamadığı oyuncuları görme fırsatı olacak.

Ligin kalan haftalarının oynanacak olması elbette ekonomik bir yükü de beraberinde getirecek ama biz olayın para boyutunu ikinci planda görüyoruz. Bizim için yeni sezon planlamasında oyuncularımızın son durumlarını görmek ve kadromuza katacağımız oyuncuları birkaç kez daha izlemek önemli. Bu pencereden baktığımızda ligin oynanacak olması bizim için iyi oldu diyebiliriz” şeklinde konuştu.

BORCUMUZ YOK

Pandemi sürecinde birçok kulübün futbolcularına ve çalışanlarına ödeme yapmadığını ancak kendilerinin tüm vecibeleri yerine getirdiklerini de yineleyen Başkan Fatih Özcan, “Biz bu sıkıntılı süreçte, Federasyondan bir kuruş bile gelmemesine rağmen ne personel çıkarttık, ne de ödemelerimizi aksattık. Ödemelerimizi düzenli bir şekilde yaptık, bir kuruş borcumuz yok” dedi.

2.LİGDE MİSAFİRİZ

Çorum Futbol Kulübü’nün en az 1.Lig’de olması gerektiğini de yineleyen Başkan Fatih Özcan, “Ben her zaman söylüyorum. Bizim yerimiz kesinlikle 2.lig, hele 3.lig hiç değil. Biz en az 1.Lig’de olmalıyız. Bu yüzden, 3 yılda 1.lige yükselme hedefi belirledik ve tüm planlamamızı bu doğrultuda yapıyoruz. Biz 2.Lig’de misafiriz. İnanıyorum ki, şehrin de desteği ile hedefimize ulaşacağız” şeklinde konuştu.