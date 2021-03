“Bize yakışanı yapacağız”

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, bugün Amed Sportif Faaliyetler’le Diyarbakır’da oynayacakları maçta kendilerine yakışan oyunu oynayacaklarını ifade ederken, “Umarım skor da bizim lehimize olur” dedi.

Takımın moral motivasyonunun üst seviyede olduğunu belirten teknik patron İsmet Taşdemir, Amed maçının da diğer maçlar gibi zorluk derecesinin yüksek olduğunu dile getirdi ve “Amedspor maçı da her maç olduğu gibi çok zor. Ancak futbolda imkânsız diye bir şey yoktur. Kaldı ki, bizim takım için söz konusu değildir.

Bizim takım her an her şeyi yapabilir. Yani çok iyi oynarken dip oyun da sergileyebilir. Çok kötü oynarken inanılmaz bir çıkış da yapabilir. Buna bir sürü örnek sayabilirim.

Ankara Demirspor maçında ofsayttan gol olmasa o maçı da kazanmamız mümkündü. Dolayısı ile bizim takımımızın ben hocası olarak söylüyorum. Bizim takım standart şunu oynar diyemiyorum. Bu her oyuncum içinde geçerli. Ancak bizim takım her an her şeyi yapabilecek güçte bir takım.

Ben kendilerine çok inanıyorum. Diğer maçlar gibi Amed maçı da bizim açımızdan çok önemli. Biz, bize yakışan oyunu oynayıp geleceğiz. Skor da umarım bizim lehimize olur. Çocukların da bunu başaracağına inanıyorum” dedi.

