“Bize inananları mahcup etmeyeceğiz’

Çorum FK’nın golcü futbolcusu Oktay Balcı, geçtiğimiz gün gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. Çorum’a transfer olma noktasında hiç tereddüt etmeden, düşünmeden geldiğini söyleyen 24 yaşındaki golcü futbolcu, “Çorum’a geldiğim için çok mutluyum. Çorum’da yeni bir sayfa açtım. Aynı bölgede oynadığım Sinan çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Sıramı bekliyorum. Sıra bana geldiği zaman elimden gelen en iyi performansı ortaya koyup bu forma için gereken savaşı sahada vereceğim. Çorum FK’ya transfer olurken, hiç düşünmedim. Zaten bildiğim bir şehirdi. Tanıdığım oyuncularda vardı. O yüzden transfer noktasında tereddüt etmeden geldim.

İsim isim bakıldığı zaman iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Matematiksel olarak Play-Off şansımızda var. Bu şansımızı sonuna kadar kullanıp Play-Off için gerekli puanları toplayarak o 5 takımın arasına gireceğimize inanıyorum. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. İyi bir seri yakaladığımız zaman istediğimiz hedefe ulaşacağımıza eminim. Şimdi önümüzde Ergene Velimeşe maçı var. Bu maçın hazırlıklarını da sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Umarım şans da yanımızda olur ve kritik maçtan 3 puanla ayrılan taraf biz oluruz” dedi.

(Spor Servisi)