‘Bize destek olun’

Çorum’u Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde temsil etmeye hazırlanan Çorum Voleybol Spor Kulübü’nde antrenör Ali Haydar Teke Çorum’un önde gelen isimlerinden destek istedi.

Kulüp Başkanlığı’nı Tuncay Yılmaz’ın yaptığı Çorum Voleybol Spor Kulübü’nde yeni sezon öncesi ekonomik kriz boy göstermeye başladı. Sezona iddialı girebilmek adına dış transferde görüşmeleri sürdüren Çorum Voleybol Spor Kulübü’nde bazı oyuncularda yaşanan bütçe sıkıntısı transferi imkânsız hale getirdi. Bu gelişme sonrası kendine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yapan kulübün kurucusu ve aynı zamanda antrenörü Ali Haydar Teke, iş adamlarına, Çorum Belediyesi’ne ve siyasi parti temsilcilerine destek olmaları konusunda çağrı da bulundu. Teke’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde; “ Yapı olarak aklımdakini tutamayan bir insanım. Bu yazdıklarımı da Başkanımız Tuncay Yılmaz’ın hoşgörüsüne sığınarak yazıyorum. Çorum’u bilindiği üzere 2.Lig’de bu sezon 5 takım temsil edecek. Çorum Voleybol hariç hepsi belediye takımı. Bizim bütçemizi başkanımız Tuncay Yılmaz kendi imkanları ile sağlıyor. Derdimiz Çorum’da kadın voleybolunu yaşatmak. Başkanımızın da daha önce dediği gibi bu bir sosyal sorumluluk projesi. Ama bakıyorum Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da durum aynı. 2.Lig’de 5 voleybol takımı var. Futbol da ise 1 tane. Ama 5 voleybol takımının bütçesi futbol takımının 10’da 1’i etmiyor. Buradan iş adamlarına, belediye yöneticilerine ve siyasi parti temsilcilerine sesleniyorum. Bütçemize biraz destek olsanız Çorum’a 1.Lig’de temsil ederiz. Hatta futbol takımının bir maçta dağıttığı pirimi sezonluk bütçemiz yapsanız 1.Lig’e çıkarız. Basın önünde spora destek veriyoruz demeniz bizleri çok üzüyor. O cümlenin aslı “futbola destek veriyoruz” olmalı. Çorum’da belediye var ise Çorum için var Çorum Belediyespor için değil. Kendi bünyesinde kendi kulübüne yardım etmek zaten kolay. İlinin diğer voleybol takımlarına da destek ol da o zaman diyelim Çorum Belediyesi spora destek veriyor diye. Belediye’nin futbola ayırdığı bütçeyi merak edenler araştırırsa öğrenebilir. Amatör spor kulüplerine yılda yapılan 150 bin liralık malzeme yardımını sayfa sayfa reklam edenlere de diyecek sözüm yok. Belediye futbola kaç lira destek veriyor bunu sorgulamak gerekiyor” ifadelerini kullandı. (Rıfat KARA)