PANİK YOK, KARAMSAR OLMAYIN

Sezon öncesinde “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk hedefi koyduğunu, kurulan kadro ve “vura vura gideceğiz, gerekirse 9 hoca değiştireceğiz” ifadelerine karşılık henüz istedikleri sonuçları alamadıklarını ancak yaşadıkları onca sonuca rağmen hedefin sadece birkaç puan gerisinde olduklarına vurgu yapan Başkan Fatih Özcan, “İnegölspor maçından sonra oluşan panik havası nedeniyle açıklama yapma gereği doğdu.

Öncelikle, İnegölspor’u tebrik ediyorum. Bizi çok iyi analiz edip, çözmüşler, iyi oynadılar. Camiamıza da geçmiş olsun diyorum. İnşallah, yaşadığımız son kötü gün olduğunun müjdesini veriyorum.

ŞAMPİYONLUK KUPASINI BİZ ALACAĞIZ

İnegölspor maçından sonra, sanki lig bitmiş, şampiyon belli olmuş, her şey bitmiş gibi bir hava oluştu. Lig bitti de bizim mi haberimiz yok? Kupayı başka takım aldı da biz mi bilmiyoruz? Yapmayın, daha ilk yarı bitmedi. Kimse merak etmesin. Kaos yok, karamsarlık yok, umutsuzluk yok. Lig bittiğinde kupa kimin elindeyse şampiyon odur. Altını çizerek söylüyorum. Biz şampiyon olacağız. Ahmet Hoca ile başaracağız bunu.

KOCAMAN BİR AİLEYİZ

Biz, kocaman bir aileyiz. Başkanından futbolcusuna, yöneticisinden teknik heyetine, basınından kulüp çalışanına kadar büyük bir aileyiz. Her ailenin içerisinde yaşadığı sorunlar olur. Bizimki sorun da değil. Bu büyük ailenin reisi olarak, karşınıza çıkıp hesap vermek zorundayım. Ama tablo o kadar karamsar değil. Rahat olun, Şampiyon, Çorum Futbol Kulübü olacaktır. Buna tüm kalbimle inanıyorum.

HOCA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KRİTERLER VAR

Eleştirileri saygı ile karşılıyoruz. Ahmet Hoca ile gitmez diyenlerin önce bizimle burada yaşamalı. Neler oluyor görmeli.

Hoca değiştirmenin belli başlı kriterleri vardır. 3 maç kötü gitti diye hoca değiştirilmez. Bu noktada, Ahmet Yıldırım’a haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Kesinlikle hiçbir hocayı kastetmiyorum. Ahmet hoca popülist olmadığı için, şov yapmadığı için kötü hoca gibi gösteriliyor.

Kadroyu o kurmadı. İstese birçok bahane üretebilir. Ama bugüne kadar hiçbir bahanenin arkasına sığınmadı. Sivas Belediye maçından sonra istifa etti. İstifası çekmecemde duruyor, ama ben kabul etmedim. Çünkü, Ahmet Yıldırım’a çok güveniyorum ve onunla şampiyon olacağız.

‘Başkanım, Benim Çorum Futbol Kulübü ile duygusal bir bağım var. Ne zaman isterseniz giderim’ dedi. Zarar verdiğini hissedersem, zaten duygusal yaklaşımı bir kenara bırakır, işine son veririm. Onunla birlikte ben de giderim.

BİR BEDEL ÖDENECEKSE BEN ÖDERİM

Oyuncularımız eleştiriliyor. Ama bu çocukların ne fedakârlıklar yaptığını biz çok iyi biliyoruz. Serkan, amcasını, baba yarısını toprağa verip maça çıktı. Kırık parmakla oynadı. Birçok futbolcumuz iğne ile, ağrı içerisinde oynadı. Bu çocukları kimseye yedirmem, haksızlık yaptırmam. Bu ailenin reisi benim, eğer bir bedel ödenecekse ben öderim.

‘Allah belanı versin’ diyecek boyuta geldik. Biz, kimsenin hayallerini yıkmıyoruz. O hayalleri size kim kurdurdu? Kurulacak hayal mi vardı? Kendi kurdurduğum hayalleri mi yıkıyorum? Hayali ben kurduruyorum ben.

Tribün liderleri ‘hesap soracağız’ diyor. Neyin hesabını soruyorsunuz? Diğer camiaları kastetmiyorum. Çorumspor küçük camiaymış, taraftarları tesis basamıyormuş. Kendi taraftarlarıma sesleniyorum. Tesis basanlar nerede? Bizimle oynuyorlar. Battı o kulüpler.

MAMASI KESİLDİKTEN SONRA KONUŞANLARI DİKKATE ALMAYIN

Maması kesildikten sonra konuşanları kastediyorum. Çıkmış, ‘Ben Çorumspor’a 50 yılımı verdim’ diyor. Amatörde oynasın diye mi verdin? Keşke vermeseydin. Sanki UEFA kupası oynattın.

İnsanları germeyin. Zaten konuşuluyor, yazılıyor. Biz hepsini değerlendiriyoruz. Onun dışında işlere girilirse, buna müsaade etmem, susmam, konuşurum.

Kimse rızkını vermiyor bu takıma. Varsa rızkından 1 lira veren, çıksın sosyal medyadan açıklasın, ben de kat kat fazlasını ödeyeyim kendisine. Yapmayın, konuştuklarım caddede gezemiyor. Paniklemeyin, hiçbir menfaati olmayanları üzmeyin, ürkütmeyin. Gerçek taraftarlarımıza sesleniyorum, maması kesildikten sonra konuşanları dikkate almayın.

Bana güveniyorsanız, susun. Güvenmiyorsanız ilkmaçta istifa diye bağırın.

BEN HAYATIMI ORTAYA KOYDUM

Bu ligin en büyük takımı Çorum Futbol Kulübü’dür. Hep birlikte göreceksiniz ne demek istediğimi.

Ben hayatımı ortaya koydum. 30 milyon koydum ortaya, gerekirse bin 30 daha, bir 30 milyon daha koyarım. Alınmayacak riskler aldım. Sonunda iflas etmek varsa varım. Saat Kulesi’nin dibinde ayakkabı boyacılığı varsa varım. 5 yılımı ipotek altına aldım. Tek gayem bu takımı çıkartmak. Ne olursa olsun, o kupayı Çorum’a getireceğim. Vefa, sadece İstanbul’da bir semt adı olarak kalmasın. Ayarlarımla oynamayın.

2.LİGDEKİ SON BAŞKANLIĞIM

Takım olarak çok büyük şanssızlıklar yaşadık. Çok güvenip verim alamadığımız oyuncular oldu. Yaşadığımız şeyler çok az kulübün başına geldi. Beşiktaş hala toparlanamıyor. Bayburt maçına 5 orta saha oyuncumuzdan da yoksun gittik. 4 maç forvetsiz oynadık.

Yaşadığımız onca olumsuzluğa rağmen hedefimizin sadece birkaç puan gerisindeyiz. Daha ilk yarı bitmedi. Hele bir bekleyin. Bakın bakalım devre arasında kimler gelecek. En iyi alternatifleri alacağız. Görüşmelerimiz başladı. Biz şampiyon olacağız. Buradan, alacağımız oyunculara sesleniyorum. Lütfen gelirken şampiyon olmaya geliyoruz deyin, şampiyon takıma geldiğinizi bilin ve ona göre davranın.

Süper Lig’dense Süper Lig’den, 1.Lig’dense 1.Lig’den, bu ligdense bu ligden ama o oyuncular Çorum’a gelecek. Bu takım şampiyon olacak.

Ben, bu takım şampiyon olacak dedim ve söz verdim. Bundan sonrası sizde. Sözümü yere düşürmeyin.

Bu sezon, 2.Lig’deki son başkanlığım. Ya 3.Lig’e giderim, ya 1.Lig’e götürürüm. Mustafa Şeker’le ateşten gömleği giydik. Israrla bu takım şampiyon olacak diyorum.

SÖZ VERİYORUM

Buradan, gerçek Çorum sevdalılarına, gerçek taraftarlarımıza sesleniyorum. Bana devre arasına kadar müsaade edin. Yapacağımız takviyeler ve iyi bir kamp döneminin ardından ikinci yarının ilk iç saha maçında coşkulu bir futbol sözü veriyorum. 38.haftada oynayacağımız Afyonspor maçından sonraki kupa töreninde buluşmak dileğiyle” şeklinde konuştu.

“AHMET YILDIRIM’LA BİRLİKTE BEN DE GİDERİM”

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, İnegölspor maçında alınan yenilgi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’a tam destek verdi.

“Ahmet Yıldırım’la yola devam” ifadesini kullanan Başkan Fatih Özcan, “Ben, Ahmet Yıldırım’a çok güveniyorum. Biz, Ahmet Yıldırım’la şampiyon olup, kupayı Çorum’a getireceğiz. Buna tüm kalbimle inanıyorum.

Olur da, işler yolunda gitmez ve Ahmet Yıldırım ailevi ve özel nedenler dışında, başarıya endeksli bir durumdan dolayı kendi isteği ile de olsa görevi bırakırsa, ben de bırakacağım. Ben kendisine çok güveniyorum. Duyduğum güven nedeniyle benim de bırakmam lazım.

Ben bırakırsam, dinlenmeye çekileceğim. İkinci Başkan Mustafa Şeker başkan olacak. Ben ikinci planda destek vermeye devam edeceğim. Ama tekrar söylüyorum. Biz, Ahmet Yıldırım’la şampiyon olacağız. Eğer şampiyon olamazsak Ahmet Yıldırım’la el ele gideriz” şeklinde konuştu.

ÜÇ FUTBOLCUYA RESMİ TEKLİF VAR

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, üç futbolcu için kulübe resmi teklif geldiğini açıkladı.

Dün, bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Fatih Özcan, Murat Yıldırım, Burak Çalık ve Hasan Küçcük için resmi teklif aldıklarını belirtirken, “Murat Yıldırım’a, Süper Lig’den teklif var. Daha önce kaptanlığını yaptığı takım istiyor. Burak Çalık’a 3 buçuk milyon teklif edildi. Biz bunun yarısına oynatıyoruz Burak Çalık’ı. Hasan Küçcük’e 1 milyon lira bonservis ücreti için resmi teklif yapıldı. Ama, biz kimseyi göndermiyoruz. Biz bu oyuncularla şampiyon olacağız. Murat Yıldırım da bu takımda hocalık yapacak ileride” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

