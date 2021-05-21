“Birlik içerisinde olursak büyük başarılara imza atarız”

Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen online satranç turnuvası ödül töreninde selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Kurumlar ile diyalog ve iş birliği içerisinde olunduğu zaman büyük başarıların geleceğini ifade eden Aşgın, kurumlarla devamlı istişare halinde olacaklarını da sözlerine ekledi. Belediye olarak Çorum’a birçok spor tesisi kazandırdıklarının da altını çizen Başkan Aşgın, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürüttüğümüz projeleri emin olun saymakla bitiremeyiz. Mesela Gülabibey Mahallesi ve Ulukavak Mahallesi’nde 2 tane yüzme havuzu yapıyoruz. Temelleri kazıldı süreç hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa süre içerisinde bu yüzme havuzlarımız tamamlanacak. 2 tane amatör futbol maçlarının yapılacağı spor kulüplerimizin giyinme ve soyunma odalarının içerisinde olacağı sahanın ihalesini yaptık çalışmalar devam ediyor. 4 tane semt sahası yapıyoruz. Buna benzer bir sürü spor tesisini Çorum’a kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız bize büyük başarıların müjdesini veriyor. Bu düzenlediğimiz etkinlikte onlardan bir tanesi. Satranç sporu zekayı geliştiren, stratejik hamleleri üreten bir spor dalı. Gençlerimizin de en çok buna ihtiyacı var. Gençlerle birlikte hepimizin düşünmeye, fikir üretmeye ihtiyacı var. Bu doğrultuda Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi ile birlikte bir protokol yaparak bu organizasyonu düzenledik. 87 okul ve 302 lisanslı sporcumuz bu turnuvaya katıldı. Böylesine bir dönemde bu rakamlara ulaşmak bizim açımızdan çok önemli bir başarıdır. Bu sporcularımızdan bir kısmı başarıl olsada, bizim nezdimizde turnuvaya katılan tüm sporcular başarılıdır. Bundan sonrada genç kardeş, genç kadeş başlığı altında bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

AŞGIN’DAN GENÇLİK KAMPI MÜJDESİ

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’a oba tarzında gençlik kampının kazandırılacağının da müjdesini verdi.

Konuşmasının devamında yakında bitecek olan gençlik kampının hem eğitim, hem de sportif anlamda gençlere hizmet vereceğini belirten Aşgın, “Şehrimizde ilk kez yatılı imkanı da olan bir oba tarzında gençlik kampı yapıyoruz. Bu gençlik kampımız bitmek üzere. Gençlerimiz orada gerekirse yatılı kalacak, gerekirse günü birlik giderek hem eğitim, hem sportif aktivitelerini tamamı ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. Çorum Belediyesinin sponsorluğunda, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi ile işbirliğimiz devam ettirerek yeni bir aşamaya geçiyoruz. Gençlik kampımız hayırlı olsun. Önümüzdeki haftalar içerisinde hep beraber gençlik kampımızın açılışını yapmış olacağız. Gençlerimizi sadece okullarda değil, doğanın ve yeşilin içerisinde de eğitimlerini ve sportif faaliyetlerini sürdürecekler.

Ben bu çalışmalarımızda emeği geçen tüm kurumlarımıza, mutfağında emeği geçen okul müdürlerine şükranlarımı sunuyorum. Turnuvamıza katılan tüm sporcu kardeşlerimi de yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)

