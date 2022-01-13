“Birkaç ayrılık daha olabilir”

Çorum FK sportif Direktörü Yakup Ateş, takımdan birkaç oyuncunun daha ayrılabileceğini söyledi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Çorum FK, Pazar günü Diyarbekirspor’la deplasmanda oynayacağı ikinci yarının ilk hafta maçına hazırlanırken, Başkan Fatih Özcan ve İkinci Başkan Mustafa Şeker’in istifalarından sonra oluşan kaos ortamında Salih Zafer Kurşunlu ve Seçkin Getbay takımdan ayrılmışlardı. Başka ayrılıkların olabileceği ile ilgili haberler sosyal medyada sıkça yer alırken, Sportif Direktör Yakup Ateş, başka ayrılıkların olabileceğini doğruladı.

GİDENLERE GÖRE GELECEKLER BELLİ OLACAK

Birkaç futbolcunun ayrılmak istediğini ve bununla ilgili taleplerini kendisine ilettiklerini kaydeden Yakup Ateş, ayrılıkların kesinlik kazanmasından sonra transfer çalışmalarına şekil vereceklerini söyledi.

Ayrılmak isteyen futbolcuların isimlerini vermeyen Yakup Ateş, “Salih Zafer’in ayrılması üzerine savunmaya bir transfer mutlaka yapacağız. Ancak diğer mevkiler için bir şey söylemek adına henüz erken.

Birkaç futbolcu ayrılmak istediğini bize iletti. İsimlerini açıklamayı uygun bulmuyorum. Belki görüştükleri kulüplere transferleri gerçekleşmeyebilir ve geri dönerler. Zarar vermemek için isim açıklamıyorum. Ayrılıkların kesinlik kazanmasından sonra transfer çalışmalarına şekil vereceğiz” dedi.

KADROYA GÜVENİYORUM

Çorum FK’nın iyi bir oyuncu kadrosuna sahip olduğunu da yineleyen Sportif Direktör Yakup Ateş, “iyi bir kadromuz var. Ben bu kadronun başarılı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

