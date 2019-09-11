Birimler arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda kuralar çekildi

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Çorum Belediyesi Birimlerarası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda gruplar dün yapılan kura çekiminde belirlendi.

Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın yanı sıra Spor İşleri Müdürü Nadir Solak ve takımların temsilcileri katıldı.

Kura çekimi öncesinde kısa bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan centilmenlik çağrısında bulundu. Bazı birimlerin 2 takımla turnuvaya katıldığını hatırlatan Candan turnuvanın Ekim ayının ilk haftasında sona ereceğini söyledi.

Candan “Geçtiğimiz yıl 17 takımın katılımı ile gerçekleştirilen turnuvamızda bu yıl 15 takım mücadele edecek. Amacımız, birimlerimizin arasındaki dostluğun ve arkadaşlığın pekişmesidir. Salı günü başlayacak olan turnuvada mücadele edecek olan tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.

3 grupta 15 takımın mücadele edeceği turnuvada statü gereği gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar oluşacak 6’lı grupta tek maç usulüne göre mücadele edecek. Yarı final grubunda ilk 4 sırayı alan takımların mücadelesinde ise galip gelen takımlar şampiyonluk mücadelesi verecek. Diğer takımlar ise üçüncülük-dördüncülük mücadelesi verecek

Salı günü Ticaret Anadolu Lisesi Sahası’nda saat 18.00’da başlayacak olan turnuvanın fikstürü ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından A Grubu; Zabıta Müdürlüğü, Yapı-İmar-Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Hal-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü. B Grubu; Spor-Strateji-Özel Kalem Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Tesisler Müdürlüğü, Zabıta-Güvenlik, Temizlik İşleri Müdürlüğü. C Grubu; Park ve Bahçeler Müdürlüğü (1), Asfalt Yol Bakım Amirliği, İtfaiye Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü (2) takımlarından oluştu. (Ömür SOYTEMİZ)