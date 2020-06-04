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Bireysel idmanlara devam

Çorum FK’lı futbolcular koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada teknik heyetin hazırladığı bireysel antrenman programını uygulamaya devam ediyorlar.

Spor 04.06.2020, 01:00
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Bireysel idmanlara devam

Çorumlu futbolcular antrenmanlarını genelde küçük gruplar halinde tesislerde yaparken, diğer futbolcular ise memleketlerinde çalışıyorlar.

Çorum Futbol Kulübü, 18 Temmuz’da başlayacak lig öncesinde 22 Haziran’da topbaşı yapacak.

(Spor Servisi)

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