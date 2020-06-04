Bireysel idmanlara devam
Çorum FK’lı futbolcular koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada teknik heyetin hazırladığı bireysel antrenman programını uygulamaya devam ediyorlar.
Spor 04.06.2020, 01:00
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Çorumlu futbolcular antrenmanlarını genelde küçük gruplar halinde tesislerde yaparken, diğer futbolcular ise memleketlerinde çalışıyorlar.
Çorum Futbol Kulübü, 18 Temmuz’da başlayacak lig öncesinde 22 Haziran’da topbaşı yapacak.
(Spor Servisi)
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