Bir madalya da Karabuga’dan

Antalya-Kemer’de düzenlenen 24. Uluslararası U17 Zafer Kupası Güreş Turnuvası’nda milli mayoyu giyen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Hamza Ali Küçük’ün, serbest stil 80 kiloda şampiyon olmasının ardından, bir madalya da Belediye İskilipspor güreşçisi Mustafa Karabuga’dan geldi. Karabuga, bronz madalya kazandı.

6 ülkeden 344 güreşçinin mindere çıktığı uluslararası turnuvada, serbest stil 51 kiloda milli mayoyu giyen Mustafa Karabuga, madalya maçını kazanarak üçüncü oldu ve Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.

(Hüseyin AŞKIN)

