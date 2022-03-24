Bir kötü haber de Aykut Akgün’den
Çorum FK’ya, sakat oyunculardan bir kötü haber de Aykut Akgün’den geldi.
Spor 24.03.2022, 19:23
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Bodrumspor maçında sakatlanan deneyimli futbolcunun, durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Sağ ayak alt adalesinde zorlanma bulunan ve bu yüzden antrenmanlara katılamayan Aykut’un, MR’ı çekildi. Deneyimli futbolcunun, ağrılarının devam ettiği ve Vanspor maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Aykut’un, haftaya, Çarşamba günü Somaspor’la oynanacak maça yetiştirilmesine çalışılıyor.
(Rıfat KARA)
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