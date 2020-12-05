“Bir galibiyete ihtiyacımız var”

Çorum Futbol Kulübü ligin 13.hafta maçında deplasmanda Hekimoğlu Trabzon’a 1-0 yenilerek 8 puanda kalırken, Teknik Direktör İsmet Taşdemir iyi oynamalarına rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Hekimoğlu Trabzon maçının kritiğine girmeyen İsmet Taşdemir sadece; “İyi oynayıp sonuç alamadığımız bir maç oldu” ifadelerini kullanırken, ilerisi için umutlu olduğunu dile getirdi.

Bir galibiyetle takımın özgüveninin yerine geleceğine inandığının altını çizen teknik patron İsmet Taşdemir, “Artık zaman daralıyor. Bir an önce galibiyete ihtiyacımız var. Bir galibiyetle bütün olumsuz havanın dağılacağına ve takımın kendine olan özgüvenin yerine geleceğine eminim. Bütün çalışmalarımız bu yönde” dedi.

(Spor Servisi)