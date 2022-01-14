Bir galibiyet ilaç gibi gelir

2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Çorum FK, ikinci yarının ilk hafta maçında yarın Diyarbekirspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Sezona “Rota Kupa” parolasıyla başlayan ve ilk yarıyı 34 puanla 6.sırada ve lider Sakaryaspor’un 11 puan gerisinde kapatan Çorum FK’da, ilk yarının bitimiyle birlikte Başkan Fatih Özcan ve 2.Başkan Mustafa Şeker’in istifalarından sonra bir kaos ortamı hakim. İlk yarı kadrosunda yer alan Salih Zafer Kurşunlu, Seçkin Getbay ve Mikail Albayrak takımdan ayrılırken, takviye olarak Samsunspor’dan ünlü golcü Mehmet Akyüz kadroya dahil edildi.

Yine, ilk yarının bitiminde istifa eden teknik direktör Ahmet Yıldırım’ın yerine takımın başına Ergün Penbe getirilirken, Oğuzhan Yalçın’dan boşalan sportif direktörlük koltuğuna ise tam yetki ile Yakup Ateş oturdu.

Henüz gidecek ve kalacak oyuncuların tam netleşmediği Çorum FK, Diyarbakır deplasmanında kazanıp moral bulmak istiyor. Bu doğrultuda, tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

Çorum FK gibi, ikinci yarıya teknik direktör değişikliği ile başlayacak olan Diyarbekirspor’da, takımın başına Soner Tolungüç getirildi. Diyarbakır ekibi, ilk yarı kadrosunda yer alan futbolculardan Nurettin Çağlar, Okan Dernek, Sinan Akaydın, Gökhan Meral, Utku Şen, Erkan Taşkıran ve Abdülaziz Solmaz gibi önemli oyuncularını kaybederken, Vanspor’dan sağ bek Kerem Hakan Vapurluoğlu’nu kadrosuna kattı. Diyarbekirspor da Çorum FK’yı yenerek ikinci yarıya moralli başlamayı hedefliyor.

34 puanlı 6.sıradaki Çorum FK ile 22 puanlı 13.sıradaki Diyarbekirspor arasında yarın Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak 20.hafta maçını Manisa bölgesi hakemlerinden Şevket Teker yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta Şevket Teker’in yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Güner Mumcu Taştan ve Çağrıcan Pazarcıklı yapacak. Yine Manisa bölgesinden Yunus Emre Çakar da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

