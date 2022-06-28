Bir bronz da Ege Zerin’den

Bahar Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ege Zerin, genç erkekler point fait 89 kiloda ringe çıkarken, madalya müsabakasını kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu. Ege Zerin’in, geçtiğimiz ay yapılan Dünya Kupası’nda ikinci olduğunu hatırlatan antrenör Hasan Çalışkan, “Ege Zerin bu başarılarıyla milli takım kapısını araladı. İnşallah, B gençlerde ülkemizi temsil edecek” dedi.

Şampiyonada, daha önce de Çorumlu sporculardan Enes Duman, Ömer Faruk Gençkan ve Salim Can Demir Türkiye şampiyonu, Abdussamet Uğurlu, Sıla Aslan ve Fatma Betül Genç Türkiye üçüncüsü, Rüveyda Sıla Dilekçi, Meryem Sert ve Mustafa Şen de Türkiye üçüncüsü olmuşlardı.

(Ömür SOYTEMİZ)

