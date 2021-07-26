Bir bomba daha

Çorum FK, transfer bombalarını bir bir patlatmaya devam ediyor. Murat Yıldırım’dan sonra bugün de Burak Çalık imza atacak.

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Çorum FK, bugün bir transfer bombası daha patlatacak. Edindiğimiz bilgilere göre, bir süredir görüşmelerin devam ettiği sol kanat-forvet oyuncusu Burak Çalık’la prensip anlaşmasına varıldı. Deneyimli futbolcu, Çorum’a davet edilirken, kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, başkan Fatih Özcan’ın deneyimli oyuncuya daveti de yer aldı. “Rota kupa sloganıyla çıktığımız bu şampiyonluk yolunda, bizimle omuz omuza savaşmaya seni de davet ediyorum” notu dikkat çekti.

Çorum FK, Murat Yıldırım’da olduğu gibi, Burak Çalık’ın transferini de 19.19’da açıklayacak. Bugün Çorum’a gelecek olan Burak Çalıkın, imza töreninden sonra yarın antrenmana çıkması bekleniyor.

BURAK ÇALIK KİMDİR?

5 Şubat 1989 Erzincan doğumlu olan Burak Çalık, profesyonel futbolculuk kariyerinde, sırasıyla Erzincanspor, Altay, Samsunspor, Adanaspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor, Balıkesirspor, Denizlispor ve Samsunspor formalarını giydi.

Balıkesirspor ve Denizlispor’la Süper Lig deneyimi de yaşayan deneyimli futbolcu, son 2 sezonu Samsunspor’da geçirdi. Geçen sezon Samsunspor formasıyla 1.Lig’de 19’u ilk 11’de olmak üzere 27 resmi karşılaşmaya çıkan ve 1597 dakika süre alan Burak Çalık, 5 gol atarken, 3 de asist yaptı. Çalık, bu maçlarda 3 sarı kart gördü.

(Hüseyin AŞKIN)

