Biletler 4 noktada satışa çıktı

Taraftardan gelen yoğun talep üzerine, bu sezon biletler ilk kez store ve stat gişeleri dışında da satışa çıktı. Saat Kulesi, Kadeş Meydanı ve Özdoğanlar Kavşağı’nın yanı sıra, AHL Park’taki Çorum FK Store’de bilet satışları dün itibariyle başladı. Çorum Şehir Stadyumu’na tam kapasite ile seyirci alınacağından, sınırlama bulunmuyor.

Bilet fiyatları önceki maçlarda olduğu gibi 10 lira ile 100 lira arasında değişiyor.

Biletler, maç günü stat gişelerinden de satılacak olup, tüm biletlerin satılması bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)

