Bilardocu İsmail Öysal Türkiye üçüncüsü oldu

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Liseli Gençler Türkiye Bilardo Şampiyonası, Ankara-Gölbaşı’nda yapıldı. Şampiyonada Çorum’u, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri İsmail Öysal ve Mustafa Beyaz temsil etti.

Türkiye Bilardo Federasyonu Bilardo Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda, İsmail Öysal, 87 sporcunun mücadele ettiği 8 top poolde, Türkiye üçüncüsü oldu ve büyük bir başarıya imza attı. Yine, 8 top poolde mücadele eden Mustafa Beyaz ise çeyrek finalde elenerek şampiyonaya veda etti.

(Hüseyin AŞKIN)

