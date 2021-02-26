Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle son dönemlerde saha dışında yaşanan bir takım olaylara dikkat çekti.

Çorum FK, önceki gün deplasmanda Niğde Anadolu FK ile 0-0 berabere kalarak puanını 33’e yükseltirken, Başkan Fatih Özcan, akşam saatlerinde kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özcan, yaptığı paylaşımda; “Sevgili dostlar, biliyorum bıçak kemiğe dayandı. Ne söylenecek söz, ne de bekleyecek sabır kaldı. Kan kustum, kızılcık şerbeti içiyorum dedim, ama artık demem. Yaşasın profesyonellik öyle mi! Ama ben amatörüm, o nasıl olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Özcan’ın yaptığı bu açıklama büyük merak uyandırırken, dün de Başkanın basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu. Çorum Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, Tesislerdeki kulüp merkezinde düzenlenecek basın toplantısının saat 14.00’te başlayacağı belirtildi.

Telefonda görüştüğümüz Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemesi için, sezon sonunda yapmayı planladığı basın toplantısını öne çekme gereği duyduğunu ifade ederken, önemli bilgiler de verdi.

Özellikle son dönemlerde bir takım saha dışı olaylarına maruz kaldıklarını ve artık bunların sistematik şekilde bilinçli olarak yapıldığı kanaatinin oluştuğunu kaydeden Başkan Özcan, bugünkü toplantıda bu olaylarla ilgili açıklamalarda bulunacak.

(Spor Servisi)