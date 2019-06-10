Beşiktaş’ın altyapı seçmelerine Çorum’dan 20 sporcu katılacak

Belirlenen isimler, Beşiktaş’ın İstanbul’da yapacağı seçmelere katılacak. Seçmelerde Çorum’dan 3’ü kaleci olmak üzere 20 çocuk Beşiktaş Altyapı Antrenörlerinin karşısına çıkacak. Seçmeler sonucunda beğenilen isimlerin Beşiktaş altyapısına dahil edileceği belirtildi.

Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İsmail Ateş, Çorum’da Beşiktaş bayrağını her alanda dalgalandırmanın çabası içerisinde olduğunu vurguladı. Futbol Okulu sayesinde hem Çorum’da çocuklara spor yapma, hem de yetenekli isimleri Beşiktaş’a kazandırmayı amaçladıklarını kaydeden İsmail Ateş, Beşiktaş Kulübü ile koordineli yapılan çalışmalar doğrultusunda 20 çocuğun seçmelere katılacağını duyurdu.

Başarılı antrenörler nezaretinde oldukça planlı bir şekilde çalışmaların yaz boyunca devam edeceğini anlatan İsmail Ateş, İstanbul’a gidecek çocuklar arasında çok yetenekli isimler olduğuna da dikkat çekti.