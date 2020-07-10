Beşiktaş ve Fenerbahçe Nurullah Aslan’ı istiyor
Çorum Futbol Kulübü’nün de yer aldığı TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta topladığı 73 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyip 1.Lig’e yükselen Yılport Samsunspor’un genç kalecisi Nurullah Aslan için Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin resmi transfer teklifinde bulundukları açıklandı.
Spor 10.07.2020, 21:45
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 28 maçta kalesinde gördüğü 11 golle Türkiye profesyonel futbol liglerinin en az gol yiyen kalecisi olan 23 yaşındaki file bekçisinin transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Nurullah Aslan için hem Beşiktaş'tan hem de Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi aldık. Nurullah’ı satmayacağız demiyoruz. Nurullah'ı şu an için satmayacağız. Nurullah’ın TFF 1. Lig tecrübesi eksik. Bana göre en az 2 yıl Süper Lig oynaması da gerek. Nurullah şımarmayacak, Nurullah 7/24 çalışacak. Ben de onu dünya yıldızı yapacağım. Nurullah neden bir gün Liverpool'un kalesini korumasın? 3-5 milyon Euro’ya Beşiktaş’a satacağıma 50-80 milyon Euro’ya Liverpool gibi takımlara satmak isterim” dedi.
(Spor Servisi)
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