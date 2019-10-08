“Beş yıldızlı bir galibiyet aldık”

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, deplasmanda 2-1 kazandıkları Zonguldak Kömürspor maçıyla ilgi yaptığı değerlendirmede, yenik duruma düşmelerine rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza attıklarını söyledi.

EN DEĞERLİ DEPLASMAN GALİBİYETİYLE DÖNDÜK

İç sahada kaybettikleri Pendikspor maçından sonra Zonguldak Kömürspor maçının daha da önem kazandığını ifade eden Kaya, “Pendikspor iç saha mağlubiyetinden sonra kazanılabilecek en değerli deplasman galibiyeti ile döndük. Her maçta kazanılan 3 puan çok önemlidir ama 2 defa iç sahada mağlup olup sonradan ilk çıktığın deplasmanda kazanmak, hem de 1-0 geriye düştüğün maçta geriden gelip kazanmak önemli. Gerçekten 5 yıldızlı bir galibiyet oldu. Bütün futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir geri dönüş yaptılar.

Zonguldak maçını artık geride bırakıp Çarşamba günü (yarın) oynayacağız Başkent Akademi maçına odaklanmamız lazım” dedi.

DEPLASMAN TAKIMI YAKIŞTIRMASINI KABUL ETMİYORUZ

Takımın deplasmanda galip gelmesi nedeniyle özellikle sosyal medyada ‘deplasman takımı’ yakıştırmasının yapıldığını da kaydeden deneyimli teknik adam, açıklamasının devamında, “Şunu söylemek istiyorum. Sosyal medyada da duyduğum kadarıyla Yeni Çorumspor’la ilgili deplasman takımı yakıştırması var.

İç sahadaki olumsuz sonuçların takıma mal etmenin tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir istatistiğin oluşması için çift haneli sayılar lazım. 15 tane iç saha maçı oynarsın bunun 10’unu kazanamazsın bu bir istatistiktir, ama 3 tane iç saha maçı oynadık. Bu bir istatistik değildir.

Burada yaşanan şansızlıklar herkesin güzünün önünde yaşanmıştır. En son Pendikspor maçında 11 kişiyle oynasak farklı sonuç olacaktı. Onun için böyle bir yakıştırmayı kabul etmiyoruz.

Bizim takımımız iç sahada da, dış sahada da hep aynı oyunu oynuyor. Bizim hem içerİde hem de dışarIda ortak sorunumuz gol sayısının azlığıdır. 6 maç oynadık, 6 gol attık. Yani bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Biz Pendikspor maçında öne geçebilseydik Osman atılmazdı. Bu kadar net. Onun için taraftarlarımızın bu tip yakıştırmalar yapmasından ziyade Çarşamba günü tribünde herkesin yerini alıp, takıma son dakikaya kadar destek vermesini bekliyoruz.

Biz de artık gereksiz gol kaçırmalarını ve gereksiz son pas hatalarından vazgeçip, sahada da eksik kalmadan maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

Rakibimiz çok önemli ve ciddi bir takım. Bu ligde iyi oyuncuları barındıran, istikrarlı bir rakip. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)