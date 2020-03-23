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Beş yıl sonra en uzun gol orucu!

Son 3 maçında gol atamayan Çorum Futbol Kulübü, tarihinde dördüncü kez aynı tablo ile karşı karşıya kaldı. Kırmızı-Siyahlılar, 5 yıl sonra ilk kez üst üste 3 maçta gol atma başarısı gösteremediler.

Beş yıl sonra en uzun gol orucu!

Son 3 maçında gol atamayan Çorum Futbol Kulübü, tarihinde dördüncü kez aynı tablo ile karşı karşıya kaldı. Kırmızı-Siyahlılar, 5 yıl sonra ilk kez üst üste 3 maçta gol atma başarısı gösteremediler.

23 Mart 2020 Pazartesi 22:41
Beş yıl sonra en uzun gol orucu!

2012-13 sezonundan beri profesyonel futbol liglerinde mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, bu sezonda iki kez gol krizine girdi. Kırmızı-siyahlılar, 3.Lig ilk kez mücadele ettikleri bu sezonun 4.haftasında Maltepespor (0-0), 5.haftasında Gümüşhanespor (0-1) ve 6.haftasında ise Yimpaş Yozgatspor (0-1) olmak üzere 3 maç üst üste gol atamadılar. Aynı sezonun 19.haftasında Darıca Gençlerbirliği (0-1), 20.haftasında Erzurum Büyükşehir Belediyespor (0-3) ve 21.haftasında Maltepespor (0-3) maçlarında gol atamayan Çorum Futbol Kulübü, 2014-15 sezonunda ise tam 6 karşılaşmada rakip fileleri havalandıramayarak tarihinin en uzun gol krizini yaşadı. Kırmızı-Siyahlılar, 6 maçlık periyotta, üst üste Zonguldak Kömürspor, Tire 1922 Spor, Kırıkhanspor ve Manavgatspor’la 0-0 berabere kalırken, İstanbulspor’a 3-0, Adliyespor’a ise 4-0 yenildiler.

Tarihinin en uzun gol krizinden sonraki sezonlarda en fazla iki maç üst üste gol atamayan Çorum Futbol Kulübü, bu sezon ise 3 karşılaşmada üst üste gol atamayarak 5 yıl aradan sonra gol krizine girdi. Kırmızı-Siyahlılar, 26.haftada Tarsus İrmanyurdu’na ve 28.haftada Afjet Afyonspor’a 3-0 yenildikleri maçların yanı sıra 27.haftada 0-0 biten Hekimoğlu Trabzon maçlarında gol atamadılar.

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