Beş yıl sonra en uzun gol orucu!

2012-13 sezonundan beri profesyonel futbol liglerinde mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, bu sezonda iki kez gol krizine girdi. Kırmızı-siyahlılar, 3.Lig ilk kez mücadele ettikleri bu sezonun 4.haftasında Maltepespor (0-0), 5.haftasında Gümüşhanespor (0-1) ve 6.haftasında ise Yimpaş Yozgatspor (0-1) olmak üzere 3 maç üst üste gol atamadılar. Aynı sezonun 19.haftasında Darıca Gençlerbirliği (0-1), 20.haftasında Erzurum Büyükşehir Belediyespor (0-3) ve 21.haftasında Maltepespor (0-3) maçlarında gol atamayan Çorum Futbol Kulübü, 2014-15 sezonunda ise tam 6 karşılaşmada rakip fileleri havalandıramayarak tarihinin en uzun gol krizini yaşadı. Kırmızı-Siyahlılar, 6 maçlık periyotta, üst üste Zonguldak Kömürspor, Tire 1922 Spor, Kırıkhanspor ve Manavgatspor’la 0-0 berabere kalırken, İstanbulspor’a 3-0, Adliyespor’a ise 4-0 yenildiler.

Tarihinin en uzun gol krizinden sonraki sezonlarda en fazla iki maç üst üste gol atamayan Çorum Futbol Kulübü, bu sezon ise 3 karşılaşmada üst üste gol atamayarak 5 yıl aradan sonra gol krizine girdi. Kırmızı-Siyahlılar, 26.haftada Tarsus İrmanyurdu’na ve 28.haftada Afjet Afyonspor’a 3-0 yenildikleri maçların yanı sıra 27.haftada 0-0 biten Hekimoğlu Trabzon maçlarında gol atamadılar.