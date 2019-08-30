Beş transfer birden

Yeni Çorumspor transfer döneminin bitmesine saatler kala bombaları patlattı. Daha önce prensip anlaşmasına varılan 5 futbolcu dün düzenlenen törende basına tanıtıldı.

Yaşanan kaos sürecinde takımdan ayrılan futbolcuların yerleri fazlasıyla dolduruldu. Bu doğrultuda, Çorumlu futbolculardan Ali Koçak (orta saha) ve Recep Uğur Öztürk’ün (stoper) yanı sıra Tarsus İdmanyurdu’ndan stoper Eren Tokat, Diyarbekirspor’dan kanat oyuncusu eski Yeni Çorumsporlu Hakan Yağmurkaya ve Alibeyköy’den gol kralı Fatih Şerifoğlu transfer edildi.

Yeni Çorumspor’un yeni transferleri dün başkanlık koltuğuna yeniden oturan Fatih Özcan’ın da katıldığı törende basına tanıtıldı.

Eren Tokat, Hakan Yağmurkaya ve Fatih Şerifoğlu’nun lisansları çıkarken, Ali Koçak ve Recep Uğur Öztürk’ün lisans işlemleri devam ediyor.

EREN TOKAT KİMDİR?

1993 Ankara-Keçiören doğumlu olan Eren Tokat futbola 2005’te Ankara amatör takımlarından Aydınlıkevler’de başlayan Eren Tokat 2010’da Gençlerbirliği’nin altyapısına transfer oldu. 2013’te Hacettepe’de profesyonel olan Eren Tokat daha sonra Osmanlıspor, Bakspor, Niğde Anadolu FK, Darıca Gençlerbirliği ve son olarak Tarsus İdmanyurdu’nda oynadı.

Geçen sezona Darıca Gençlerbirliği’nde başlayan deneyimli stoper devre arasında Tarsus İdmanyurdu’na transfer olurken, sezon boyunca 31 resmi maça çıkıp 6 sarı kart gördü. Kariyerinde 2.Lig’de 132, 3.Lig’de 29, Türkiye Kupası’nda da 9 maçta görev yapan Eren Tokat, 10 gol attı.

FATİH ŞERİFOĞLU KİMDİR?

1989 İstanbul-Bakırköy doğumlu olan Fatih Şerifoğlu, futbola 2000 yılında Galatasaray’ın altyapısında başladı.

2008’de Marmaris Gençlikspor’da profesyonelliğe adım atan Şerifoğlu, Yozgatspor, Gümüşhanespor, Adıyamanspor, Batman Petrolspor, Ankara Demirspor, İnegölspor, Afjet Afyonspor, Yeni Orduspor ve Alibeyköyspor’da top koşturdu.

Geçen sezona Yeni Orduspor’da başlayan ve devre arasında Alibeyköyspor’a transfer olan golcü futbolcu 30 resmi maça çıkarken, sezonu 11 gol ve 2 sarı kartla tamamladı.

264 MAÇTA 90 GOL

Kariyerinde gol krallığı unvanı da bulunan Fatih Şerifoğlu, profesyonel futbolculuk hayatında 2.Lig’de 51, 3.Lig’de 199, Türkiye Kupası’nda ise 14 maça çıkan Fatih Şerifoğlu, toplamda 90 gol attı.

HAKAN YAĞMURKAYA KİMDİR?

1990 Samsun doğumlu olan Hakan Yağmurkaya, daha önce de Yeni Çorumspor’da forma giydiği için, Çorumlu sporseverler kendisini yakından tanıyorlar.

Futbola 2001 yılında Samsunspor’un altyapısında başlayan Hakan Yağmurkaya, 2008’de Gençlerbirliği’nde profesyonel oldu. Gençlerbirliği tarafından Keçiörengücü ve Ünyespor’a kiralık verilen Hakan Yağmurkaya, sonraki sezonlarda Nazilli Belediye, Belediye Bingölspor, Sarayköy, Hekimoğlu Trabzon, 1920 Maraşspor, Yeni Çorumspor, Ci Grup Buca, Sivas Belediye, Tuzlaspor ve Diyarbekirspor’da top koşturdu.

Geçen sezona Tuzlaspor’da başlayan Hakan Yağmurkaya devre arasında Diyarbekirspor’a transfer olurken, sezonun genelinde 25 maça çıkıp 3 gol attı. Deneyimli kanat oyuncusu bu maçlarda 1 sarı, çift sarıdan olmak üzere 1 de kırmızı kart gördü.

Hakan Yağmurkaya, profesyonel futbolculuk kariyerinde 2.Lig’de 38 maçta 9, 3.Lig’de 234 maçta 48, Türkiye Kupası’nda ise 7 maçta 2 gol attı.

ALİ KOÇAK KİMDİR?

1993 Çorum-Alaca doğumlu an il Koçak futbola 2003 yılında Çorum Gençlerbirliği’nde başladı. 2009’da Çorumspor’un altyapısına geçen Ali Koçak, 2 yıl sonra Çorumspor’da profesyonelliğe adım attı.

Ali Koçak, Çorumspor’dan sonra Bandırmaspor, Silivrispor, Bayburt Özel İdare, Muğlaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Çatalcaspor ve Fatsa Belediyespor’da oynadı.

Geçen sezona Çatalcaspor’da başlayan Çorumlu orta saha oyuncusu devre arasında Fatsa Belediyespor’a transfer oldu. Geçen sezon toplamda 21 maça çıkan Ali Koçak 1 sarı kart gördü.

Ali Koçak, profesyonel futbolculuk kariyerinde 2.Lig’de 53, 3.Lig’de 148, Türkiye Kupası’nda ise 9 maça çıkarken, toplamda 17 gol attı.

R.UĞUR ÖZTÜRK KİMDİR?

1994 Çorum-İskilip doğumlu olan Recep Uğur Öztürk futbola 2005 yılında H.E. Kültürspor’da başladı. 2011’de Trabzonspor’a transfer olan Recep Uğur Öztürk, 2015’te Trabzonspor’da profesyonel oldu. Çorumlu stoper, 1461 Trabzon ve son olarak Çatalcaspor’da oynadı.

Geçen sezon İstanbul temsilcisi Çatalcaspor’da 5 resmi maça çıkan Recep Uğur, profesyonel futbolculuk kariyerinde ise 1.Lig’de 3, 2.Lig’de 19, 3.Lig’de 15, Türkiye Kupası’nda 6 karşılaşmada forma giydi.