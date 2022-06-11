Beş loca satıldı

Çorum FK’dan yapılan açıklamaya göre, 6 numaralı locayı Yıldız Elektrik-Golanya, 7 numaralı locayı Emrullah Aksu, 8 numaralı locayı Armina Özel Güvenlik, 12 numaralı locayı Esenyen Denizcilik-Bond Makine Kimya A.Ş., 13 numaralı locayı ise NML Grup-Nemsan kiraladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Birlikte başaracağız” parolasıyla çıkılan yolda, loca alarak kulübe destek olan Hüseyin Öztürk, Ali İlker Tosun, Emrullah Aksu, Yılmaz Özkul, Selçuk Esenyel, İsmail Kabakçı ve Ahmet Namlı’ya teşekkür edildi.

Çorum Şehir Stadyumu’nda bulunan 17 adet locanın 5’i sahibini bulurken, diğer locaların sezonluk kiralanması ile ilgili görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

(Hüseyin AŞKIN)

