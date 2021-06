Berkay Can imzaladı

Çorum FK, transferde son günlerdeki suskunluğunu Berkay Can Değirmencioğlu’ya imza attırarak bozdu.

Daha önce, Uşakspor’dan Seçkin Getbay, Mehmet Gürkan Öztürk ve İsmet Benli, Amed Sportif Faaliyetler’den Halil İbrahim Sönmez ve Serkan Yavuz, Ankara Demirspor’dan da Hasan Küçcük’ü kadrosuna katarak ses getiren Çorum FK, önceki gün prensip anlaşmasına vardığı 28 yaşındaki stoper Berkay Can Değirmencioğlu’na 2 yıllık imza attırdı.

BERKAY CAN DEĞİRMENCİOĞLU KİMDİR?

Başkan Fatih Özcan ve Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın’ın transferini bitirdiği Berkay Can Değirmencioğlu, 12 Ocak 1993 Bursa doğumlu.

Deneyimli futbolcu, 2007’de Bursaspor’un altyapısında başladığı futbolculuk kariyerinde, Fenerbahçe’nin altyapısında eğitim alırken, profesyonel futbolculuk kariyerinde, 1.Lig’de, Denizlispor, Ankaraspor, Kayserispor, Karşıyaka ve Şanlıurfaspor, 2.Lig’de ise Bandırmaspor ve Sakaryaspor formaları giydi.

216 MAÇ 7 GOL

Son 3 sezonu Sakaryaspor’da geçiren Berkay Can Değirmencioğlu, yeşil-siyahlı formayla biten sezonda ligde 23, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 24 resmi maçta giyen Değirmencioğlu, 3 yıllık Sakaryaspor döneminde ise, 80 karşılaşmada görev alıp 4 gol kaydetti.

Profesyonel futbolculuk kariyerinde, 1.Lig’de 89, 2.Lig’de 105 maça çıkan deneyimli stoper toplamda 4 kez rakip fileleri havalandırırken, Türkiye Kupası’nda ise 22 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşadı.

1,90 boyundaki sağ ayaklı deneyimli stoper, profesyonel futbolculuk kariyerinde 2016 maçta toplam 15 bin 543 dakika süre aldı.

SIRADA ORTA SAHA, SOL KANAT VE GOLCÜ TRANSFERİ VAR

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Çorum FK, bugüne kadar kadrosuna 7 futbolcu katarken, 3 transfer daha yapılacağı belirtildi.

En son, Sakaryaspor’dan stoper Berkay Can Değirmencioğlu’nu renklerine bağlayan Çorum FK, orta saha, sol kanat ve forvet transferlerine yoğunlaştı. Bu mevkilere yapılacak transferlerle ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, ilk antrenmana tam kadro çıkılması hedefleniyor.

