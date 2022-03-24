Berkay Can 3 hafta yok!
Spor 24.03.2022, 19:25
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Çorum Futbol Kulübü’nün son haftalarda ki en formda oyuncusu Berkay Can Değirmencioğlu’ndan kötü haber geldi.
Cumartesi Vanspor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan Çorum FK’da stoper Berkay Can Değirmencioğlu’nun durumu belli oldu. Önceki gün akşam MR sonucu açıklanan deneyimli futbolcunun yan dış bağlarında yırtık olduğu belirtilirken, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
(Rıfat KARA)
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