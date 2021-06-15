Beren Aşkar Milli Takım’da

Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan U19 Milli Takım Seçmeleri Ankara’daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde yapıldı. Seçmelere katılan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü badmintoncusu Beren Aşkar, çok başarılı bir performans sergiledi ve milli takıma seçildi.

Badminton İl Temsilcisi ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Barış Boyar, Beren Aşkar’ın 8-11 Eylül tarihlerinde Yunanistan’ın Alexandroupoli kentinde düzenlenecek olan Uluslararası Hellas Junior International 2021 Turnuvası’nda ülkemizi temsil edeceğini açıkladı.

Milli takıma seçilen Beren Aşkar’ı tebrik eden Barış Boyar, kendilerine her zaman destek olan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

(Spor Servisi)

