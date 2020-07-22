Berat Ali Genç Pendik’te kaldı

Yeni sezonda Çorum Futbol Kulübü’nün muhtemel rakiplerinden biri olan İstanbul ekibi Pendikspor iç transferde Berat Ali Genç’in yanı sıra Ömercan Sokullu, Erdinç Çepoğlu, Salim İyik, Fatih Cerlek, Emre Aydın ve Mehmet Cinpir ile de anlaşma sağladı.

27 yaşındaki hücum oyuncusu Berat Ali Genç geçen sezonun ilk yarısında Çorum FK formasıyla 8 maçta 1 gol, ikinci yarısında ise Pendikspor formasıyla 10 maçta 3 gol attı.

(Spor Servisi)