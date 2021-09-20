“Beraberliğe üzüldük”

Çorum FK’nın 10 kişi kaldıktan sonra iyi kapandığını kaydeden Coşkundere, “Kazanabileceğimiz bir maçtı. İki tane net pozisyon kaçırdık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra özellikle ikinci yarıda tek kale gibi oynadık.

Çorum FK kapandı. Kontra atak oynamaya çalıştılar. Biz hızlı pas yapıp sonuç almak istedik, alamadık.

Deplasmanda berabere kaldık diye üzülüyoruz. Kazanıp yolumuza bakmak istiyorduk, kazanamadık, üzgünüm. Ama oyunla ilgili, tempoyla ilgili bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

