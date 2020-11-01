“Benim inançsız insanlarla işim yok”

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta 8.hafta maçında Cumartesi günü Ankara Demirspor’u konuk eden Çorum Futbol Kulübü, ilk yarıyı 3-1 yenik durumda kapattı.

Takımlar ikinci yarıya çıkarken, Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, tüm futbolcularını sahaya çıkış kapısının önünde topladı. Futbolculardan galibiyet sözü isteyen Başkan Fatih Özcan, “Benim inançsız insanlarla işim olmaz. Çıkın ve bu maçı benim için alın. Daha önce başardınız, yine başaracaksınız. Bu maçı alacağınıza söz veriyor musunuz? Söz mü?” dedi. Futbolcular da üç kez “Söz” diye bağırdılar.

İkinci yarıda Çorum Futbol Kulübü ilk yarıya göre daha atak bir futbol oynadı ve 58.dakikada Cengiz Ötkün’ün golüyle de farkı bire indirdi. Ancak kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma Ankara Demirspor’un 3-2’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

(Spor Servisi)