“Benim için yegâne mutluluk kupa olur”

Çorum Futbol Kulübü deplasmanda gurubun güçlü takımlarından Erzincanspor’u 1-0 yenerek play-off hedefine bir adım daha yaklaşırken, Başkan Fatih Özcan, galibiyette emeği geçen herkese teşekkür etti.

Maçtan sonra kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Fatih Özcan,

Play-off’la birlikte kalan 12 maç sonunda istedikleri kupayı alan taraf olmayı dilerken, bunun kendisi için yegâne mutluluk olacağını ifade etti.

Erzincan’da futbol olarak olmasa da harika bir sonuç aldıklarını kaydeden Başkan Fatih Özcan, paylaşımında; “Seyir zevki yüksek olmayan ancak skor anlamında harika bir maç oldu bizim adımıza.

Galibiyette emeği geçen herkese teşekkür ederim.

İnşallah emin adımlarla yolumuza devam eder, 12 maçın sonunda istediğini (kupa) alan taraf biz oluruz. Yegâne mutluluk bu olur benim için” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

