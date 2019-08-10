“Ben de yokum”

Dünkü genel kuruldan sonra tesislerde basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Bahri Kaya, Fatih Özcan’ın olmadığı yerde durmasının mümkün olmadığını söyledi. Konuşmasına Yeni Çorumspor’un teklifini kabul etmesi ile ilgili yaşanan süreci anlatarak başlayan Kaya, “Sayın başkanın istekleri doğrultusunda geçmesini beklediğim kongre maalesef bizim ve onun beklentileri doğrultusunda geçmemiş. Gerçekten çok üzüldüm. Bu gelişme sonucunda da bir karar verme aşamasına geldim. Bilindiği üzere geçen sene sezonun bitmesine 7 hafta kala göreve davet edildim. Fatih başkan bana o teklif süresinde 7.şampiyonluğun için buradasın hocam dedi. Bende bu teklif karşısında hayır diyemedim ve göreve geldim. Sonrasında şampiyonluk yaşadık. Bu koridorlarda, bu sahalarda, stadyum koridorlarında çok güzel anılarımız oldu. Herkesin umudunun azaldığı yerde, Fatih Özcan ile birlikte umudumuzu arttıran çalışmalarımız oldu. Bu güzel günlerin ardından geldiğimiz bu noktada Fatih Özcan’ın aday olmaması bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Fatih Özcan’ın bu şartlarda dönemem dediği yerde, bizim de Bahri Kaya ve ekibim adına Fatih Özcan’ın olmadığı yerde olmama kararı aldık. Bu normal bir ayrılık değil. Bizim abi kardeş ilişkimiz vardı. Dostluk bağımız vardı. Yeni Çorumspor camiası benim için çok değerlidir. Buraya gelirken boş mukaveleye imza attığım Fatih Özcan da benim için çok değerlidir. Bizim görev yerimiz sahaydı ve bu sürece kadar bunu da en iyi şekilde yaptığımıza inanıyorum. Ancak Fatih Özcan ile yaptığımız planlarımız doğrultusunda daha iyisini yapabileceğimize inandığımız projelerimizde yarım kaldı. Fatih Özcan’ın istifa ettiğimden haberi yok. Benim bu yaşananlar kabul edebileceğim bir durum değil. İnşallah bizden sonraki insanlar yarım kalan projeyi devam ettirirler. Sevgili dostum Fatih Özcan’a manevi duyguları nedeni ile çok teşekkür ediyorum. Yeni Çorumspor için en hayırlısı neyse bundan sonra o olsun” ifadelerine yer verdi. (Rıfat KARA)